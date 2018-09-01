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"Луч" перед встречей с "Мордовией" усилился двумя опытными игроками
Атаку клуба из Владивостока возглавит лучший бомбардир «Тамбова»
Футбольный клуб «Луч» заполнил последние вакансии текущего призыва – состав желто-синих пополнили атакующий полузащитник Павел ГОЛЫШЕВ (на фото), последним местом работы которого была «Балтика», и нападающий Андрей ЧАСОВСКИХ, арендованный у «Тамбова».
Павел Голышев родился 7 июля 1987 года. Воспитанник столичного футбола, выступал за «Спартак» (Москва), «Москву», «Краснодар», «Томь» и др., в текущем первенстве будет выступать под 8-ым номером. Контракт рассчитан до конца сезона.
Андрей Часовских (27 лет) является лучшим бомбардиром «Тамбова» в его пятилетней истории на его счету 136 матчей и 27 голов.
В интервью порталу Sportbox.ru спортивный директор «Тамбова» Павел ХУДЯКОВ так прокомментировал условия арендного соглашения:
– Андрей – наш воспитанник, добротного уровня игрок, на которого мы рассчитываем, – сказал Худяков. – Но нынешняя сложившаяся ситуация, при которых он мало играет, не устраивает ни меня, ни его. В «Луч» мы отдаем нападающего только с одной целью – чтобы он имел игровую практику и воспрянул духом. Контракт составлен так, что мы можем вернуть Часовских даже зимой. Кроме того, в договоре прописано, что Андрей не имеет права играть за «Луч» против «Тамбова». Он вернется и поможет нам своими голами в решении больших задач.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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