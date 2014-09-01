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"Спартак-Приморье" и "Приморочка" будут выступать в новой форме
Игроки баскетбольного и волейбольного клубов будут выходить в форме со специальными нашивками в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне
Некоторые игроки "Приморочки" вместо традиционных фамилий на спине будут носить имена, так у Яны Чередниковой будет написано "Яна", а у Алины Бершаковой - "Алина". А Яну Киселеву, как и в прошлом году, можно будет узнать по надписи "Я Киселева".
Также игроки приморских команд определились с номерами.
ВК "Приморочка": Яна Чередникова (1), Ирина Климанова (2), Мария Сорока (3), Екатерина Енина (4), Яна Киселева (5), Ольга Шукайло (7), Юлия Шишкина (8), Светлана Чеснокова (9), Анна Тележук (10), Ксения Щеголева (11), Армине Галстян (12), Евгения Снегирева (14), Оксана Чернышова (15), Алина Бершакова (18).
БК "Спартак-Приморье": Лестер Проспер (1), Кристофер Мэтьюс (5), Степан Гетманов (7), Петр Самойленко (9), Дмитрий Узинский (13), Андрей Зверков (32), Даниил Соловьев (41), Алексей Нестеров (61), Алексей Голяхов (63), Даниил Аксенов (71), Александр Неценко (77), Юрий Митюк (83).
Татьяна Загривенко. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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