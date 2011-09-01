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Во Владивостоке стартуют соревнования по уличному баскетболу
2 сентября в Центре уличного баскетбола "Спартак" (ул. Овчинникова, 34) стартуют игры по баскетболу среди дворовых команд. Соревнования проводятся в рамках реализации муниципальной целевой программы "Спортивный Владивосток".
Как сообщил главный судья соревнований Андрей Волков, уже заявили свое участие 17 команд юношей и девушек. Ожидается также, что на поле выйдут порядка еще 10 команд.
Соревнования будут проходить с 2 по 15 сентября, в день по 4 игры. За звание победителя сразятся баскетболисты трех категорий: юноши 1993 г.р. и старше, юноши 1994 г.р. и младше, девушки. Состав команды - 6 человек.
Команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами, а их участники - медалями и грамотами от администрации города Владивостока, сообщает пресс-служба.
Начало соревнований в 18 часов.
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