www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Луч-Энергия" проиграл третий раз подряд, опустился в зону вылета

01 Августа 2016, 07:46 | Владивосток

Главный тренер Сергей Передня после поражения в Ярославле даже не пришел к журналистам

Первенство ФНЛ. 31 июля. Ярославль, стадион «Шинник», 1,3 тыс. зрителей. «Шинник» (Ярославль) - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 3:1 (1:0).

 «Луч-Энергия»: Котляров, Кашкавал, Попов, Грицаенко (Пискунов), Коломыц, Килин, Минич, Машнев (Носов, 65), Ребко (Пономаренко, 31), Нивалдо (Столбовой, 78), Михалев.

Гол: Подоляк (27), Султонов (56), Лаук (90) - Михалев (21).

«Луч-Энергия» открыл счет благодаря точному удару Ильи МИХАЛЕВА на 21-ой минуте, но хозяева отыгрались уже через шесть минут, а во втором тайме решили исход матча в свою пользу. Символично, что капитан желто-синих Алексей РЕБКО покинул поле практически сразу же после первого пропущенного мяча. На 56-ой минуте СУЛТОНОВ не реализовал пенальти, попав в штангу, однако сразу иправился, успев на добивание. После этого игра у гостей окончательно разладилась.

Главный тренер «Луча» Сергей ПЕРЕДНЯ не пришел на послематчевую пресс-конференцию, в его отсутствие защиту держал Константин ЕМЕЛЬЯНОВ.

Константин Емельянов, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Я буду кратким, потому что особого настроения нет. После того, как мы забили хороший гол, Алексей Ребко почувствовал проблемы с ногой и его спустя некоторое время пришлось заменить. Скажем так, Ребко - это наше связующее звено в команде между обороной и атакой, который может начать атаку, развить ее, развернуть игру слева направо. После его замены у нас не получались переходы из обороны в атаку, пришлось переходить на длинный пас. Короче говоря, развития не получалось. Ну и получили… В принципе я могу сказать, что ваш футболист НИЗАМУТДИНОВ переиграл нашу команду.

В Хабаровске «СКА-Энергия», ведомый бывшим главным тренером «Луча» Александром ГРИГОРЯНОМ, проиграл «Мордовии» 1:3.

После этого тура «Луч-Энергия» и «СКА-Хабаровск» заняли места в зоне вылета, облюбованной дальневосточными клубами еще в прошлом сезоне.

Следующую игру «Луч» проведет 6 августа на выезде в Тюмени.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

 

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "луч-энергия"  футбол  сергей передня 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru