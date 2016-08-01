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"Луч-Энергия" проиграл третий раз подряд, опустился в зону вылета
Главный тренер Сергей Передня после поражения в Ярославле даже не пришел к журналистам
Первенство ФНЛ. 31 июля. Ярославль, стадион «Шинник», 1,3 тыс. зрителей. «Шинник» (Ярославль) - «Луч-Энергия» (Владивосток) - 3:1 (1:0).
«Луч-Энергия»: Котляров, Кашкавал, Попов, Грицаенко (Пискунов), Коломыц, Килин, Минич, Машнев (Носов, 65), Ребко (Пономаренко, 31), Нивалдо (Столбовой, 78), Михалев.
Гол: Подоляк (27), Султонов (56), Лаук (90) - Михалев (21).
«Луч-Энергия» открыл счет благодаря точному удару Ильи МИХАЛЕВА на 21-ой минуте, но хозяева отыгрались уже через шесть минут, а во втором тайме решили исход матча в свою пользу. Символично, что капитан желто-синих Алексей РЕБКО покинул поле практически сразу же после первого пропущенного мяча. На 56-ой минуте СУЛТОНОВ не реализовал пенальти, попав в штангу, однако сразу иправился, успев на добивание. После этого игра у гостей окончательно разладилась.
Главный тренер «Луча» Сергей ПЕРЕДНЯ не пришел на послематчевую пресс-конференцию, в его отсутствие защиту держал Константин ЕМЕЛЬЯНОВ.
Константин Емельянов, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Я буду кратким, потому что особого настроения нет. После того, как мы забили хороший гол, Алексей Ребко почувствовал проблемы с ногой и его спустя некоторое время пришлось заменить. Скажем так, Ребко - это наше связующее звено в команде между обороной и атакой, который может начать атаку, развить ее, развернуть игру слева направо. После его замены у нас не получались переходы из обороны в атаку, пришлось переходить на длинный пас. Короче говоря, развития не получалось. Ну и получили… В принципе я могу сказать, что ваш футболист НИЗАМУТДИНОВ переиграл нашу команду.
В Хабаровске «СКА-Энергия», ведомый бывшим главным тренером «Луча» Александром ГРИГОРЯНОМ, проиграл «Мордовии» 1:3.
После этого тура «Луч-Энергия» и «СКА-Хабаровск» заняли места в зоне вылета, облюбованной дальневосточными клубами еще в прошлом сезоне.
Следующую игру «Луч» проведет 6 августа на выезде в Тюмени.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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