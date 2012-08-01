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Волонтер из Владивостока Карина Субботина: Я познакомила Дмитрия Медведева с мэром Олимпийской деревни

01 Августа 2012, 17:32 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа, ZRPRESS. Соревнования на XXX летних Олимпийских играх продолжают набирать обороты, и пресс-центр ВГУЭС по-прежнему получает информацию с Игр от наших волонтеров: студентки 4 курса Института международного бизнеса и экономики Карины Субботиной и магистранта этого же института Елены Катриченко.

По приезду в Лондон Елену Катриченко и Карину Субботину направили работать на разные объекты. Елена Катриченко занята на олимпийских объектах, где проходят соревнования, а Карина Субботина работает в протокольном офисе Олимпийской деревни, вместе с соотечественником из Волгограда. В своем сообщении Карина Субботина описывает свою деятельность следующим образом:

- Моя волонтерская занятость началась с самого первого дня, я работаю 18 смен, больше остальных волонтеров. Основные мои задачи связаны с встречей и сопровождением делегаций спортсменов и официальных лиц, также мы проводим для вип-гостей экскурсии и занимаемся переводами. В основном, я работаю на английском и японском языках.

Карине Субботиной уже довелось работать с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Как рассказала наш волонтер:

- Дмитрий Медведев приехал на следующий день после открытия Игр для того, чтобы вдохновить наших спортсменов напутственными словами. Премьер-министра сопровождали министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко и посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Несмотря на то, что было очень тяжело пробраться к Дмитрию Медведеву из-за прессы, которая его окружила еще на выходе из протокольного офиса, охрана не выпускала премьера без сопровождающего волонтера. Я познакомила Дмитрия Медведева с мэром Олимпийской деревни Чарльзом Алленом, который провел для премьер-министра небольшую экскурсию. Стоит отметить, что Дмитрий Медведев не нуждался в моей помощи с переводом, так как он сам хорошо говорит по-английски, зато очень интересовался тем, как в Лондоне разместилась наша «золотая сотня» волонтеров, и чем мы занимаемся на Олимпиаде. Очень понравилось работать с президентом Литвы Далей Грибаускайте, она невероятно красивая, добрая и коммуникабельная женщина, со всеми спортсменами общается как с давними друзьями.

Несмотря на то что Карина Субботина пока так и не попала ни на один олимпийский объект, где проходят соревнования, девушка совсем не жалеет, что работает именно в протокольном офисе и частично в медпункте. По словам волонтера, в Олимпийской деревне у нее гораздо больше возможностей пообщаться с первыми лицами и спортсменами, ведь помимо встреч делегаций Карина Субботина занимается переводом в медпункте, куда участились обращения участников Олимпиады после начала Игр. К слову сказать, именно на работе в медпункте возникла первая сложность – отсутствие профессиональной медицинской лексики, однако Карина нашла выход из положения. Как рассказала волонтер ВГУЭС:

- К счастью, врачи понимают, что мы не медики, поэтому не знаем точных определений, и если их спрашиваешь, то они понятно объясняют каждый термин. К тому же для работы с МРТ и в антидопинговой лаборатории нам выдали специальный список необходимой лексики. Если я что-то не могу понять из определений, то консультируюсь у волонтеров с Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова.

Напоследок волонтер ВГУЭС описала общую обстановку в Лондоне, которая по общим впечатлениям Карины Субботиной выглядит относительно спокойно.

- Несмотря на то, что Игры уже идут полным ходом в Лондоне нет проблем с транспортом, по крайней мере, с метро. Ветки не слишком перегружены из-за того, что многие горожане предпочли уехать из города на время проведения Игр. В Лондоне мы живем в одном из самых дорогих районов - Челси, который находится достаточно далеко от моего объекта, зато от него можно дойти за 10 минут к стадиону футбольного клуба «Фулхэм». Люди в Лондоне очень приветливые и вежливые. Совершенно нормально утром зайти в автобус и пожелать водителю доброго утра и хорошего дня, - добавила Карина Субботина.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-центр ВГУЭС
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