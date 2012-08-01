Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Волонтер из Владивостока Карина Субботина: Я познакомила Дмитрия Медведева с мэром Олимпийской деревни
ВЛАДИВОСТОК, 1 августа, ZRPRESS. Соревнования на XXX летних Олимпийских играх продолжают набирать обороты, и пресс-центр ВГУЭС по-прежнему получает информацию с Игр от наших волонтеров: студентки 4 курса Института международного бизнеса и экономики Карины Субботиной и магистранта этого же института Елены Катриченко.
По приезду в Лондон Елену Катриченко и Карину Субботину направили работать на разные объекты. Елена Катриченко занята на олимпийских объектах, где проходят соревнования, а Карина Субботина работает в протокольном офисе Олимпийской деревни, вместе с соотечественником из Волгограда. В своем сообщении Карина Субботина описывает свою деятельность следующим образом:
- Моя волонтерская занятость началась с самого первого дня, я работаю 18 смен, больше остальных волонтеров. Основные мои задачи связаны с встречей и сопровождением делегаций спортсменов и официальных лиц, также мы проводим для вип-гостей экскурсии и занимаемся переводами. В основном, я работаю на английском и японском языках.
Карине Субботиной уже довелось работать с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Как рассказала наш волонтер:
- Дмитрий Медведев приехал на следующий день после открытия Игр для того, чтобы вдохновить наших спортсменов напутственными словами. Премьер-министра сопровождали министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ Виталий Мутко и посол РФ в Великобритании Александр Яковенко. Несмотря на то, что было очень тяжело пробраться к Дмитрию Медведеву из-за прессы, которая его окружила еще на выходе из протокольного офиса, охрана не выпускала премьера без сопровождающего волонтера. Я познакомила Дмитрия Медведева с мэром Олимпийской деревни Чарльзом Алленом, который провел для премьер-министра небольшую экскурсию. Стоит отметить, что Дмитрий Медведев не нуждался в моей помощи с переводом, так как он сам хорошо говорит по-английски, зато очень интересовался тем, как в Лондоне разместилась наша «золотая сотня» волонтеров, и чем мы занимаемся на Олимпиаде. Очень понравилось работать с президентом Литвы Далей Грибаускайте, она невероятно красивая, добрая и коммуникабельная женщина, со всеми спортсменами общается как с давними друзьями.
Несмотря на то что Карина Субботина пока так и не попала ни на один олимпийский объект, где проходят соревнования, девушка совсем не жалеет, что работает именно в протокольном офисе и частично в медпункте. По словам волонтера, в Олимпийской деревне у нее гораздо больше возможностей пообщаться с первыми лицами и спортсменами, ведь помимо встреч делегаций Карина Субботина занимается переводом в медпункте, куда участились обращения участников Олимпиады после начала Игр. К слову сказать, именно на работе в медпункте возникла первая сложность – отсутствие профессиональной медицинской лексики, однако Карина нашла выход из положения. Как рассказала волонтер ВГУЭС:
- К счастью, врачи понимают, что мы не медики, поэтому не знаем точных определений, и если их спрашиваешь, то они понятно объясняют каждый термин. К тому же для работы с МРТ и в антидопинговой лаборатории нам выдали специальный список необходимой лексики. Если я что-то не могу понять из определений, то консультируюсь у волонтеров с Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова.
Напоследок волонтер ВГУЭС описала общую обстановку в Лондоне, которая по общим впечатлениям Карины Субботиной выглядит относительно спокойно.
- Несмотря на то, что Игры уже идут полным ходом в Лондоне нет проблем с транспортом, по крайней мере, с метро. Ветки не слишком перегружены из-за того, что многие горожане предпочли уехать из города на время проведения Игр. В Лондоне мы живем в одном из самых дорогих районов - Челси, который находится достаточно далеко от моего объекта, зато от него можно дойти за 10 минут к стадиону футбольного клуба «Фулхэм». Люди в Лондоне очень приветливые и вежливые. Совершенно нормально утром зайти в автобус и пожелать водителю доброго утра и хорошего дня, - добавила Карина Субботина.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" отличился в Рязани
- "Спартак-Приморье" разгромил во Владивостоке МБА
- "Луч-Энергия" одержал третью победу подряд
- "Луч-Энергия" обыграл финалиста Кубка Казахстана
- "Спартак-Приморье" разгромил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил ЦСКА-2
- "Спартак-Приморье" победил действующего чемпиона
Новости раздела
- "Адмирал" ввел запрет на легионеров
- Ким планирует выступать за "Луч"
- "Луч-Энергия" остается в Футбольной национальной лиге
- "Спартак-Приморье" стал трехкратным чемпионом Суперлиги!
- "Луч-Энергия" вылетел из ФНЛ с высоко поднятой головой
- Судьба "Луча-Энергия" решится ближе к полуночи
- "Приморочка" вновь стала серебряной
- "Спартак-Приморье" рвется к чемпионству
- "Луч-Энергия" оказался на краю пропасти
- На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин