Сборная России заняла второе место на чемпионате мира по тхэквондо

Впервые во Владивостоке, да и в России прошел чемпионат мира по тхэквондо. Это первые соревнования такого масштаба в этом году.

Спортсмены боролись за медали в стенах спорткомплекса «Олимпиец», который принял тхэквондистов из более чем 50 стран мира. Этот вид спорта уверенно набрал популярность за какие-то лет пять – восемь.

Первый в истории чемпионат мира по тхэквондо пхумсэ прошел по историческим меркам совсем недавно, в 2006 году, в Сеуле, где собрались 407 бойцов из 57 стран мира. На чемпионат во Владивосток приехал 571 спортсмен из 53 стран.

К сожалению, время проведения чемпионата совпало с масштабной стройкой в городе, да, не все зрители смогли попасть на соревнования, но достойную организацию чемпионата отметили все гости, в том числе и руководитель команды сборной России Сергей ПРОСКУРНЁВ. По его словам, за последний год, уровень подготовки спортсменов вырос, появились и новые команды, которые выступают на очень хорошем уровне. Словом, завоевывать чемпионские титулы тхэквондистам было непросто.