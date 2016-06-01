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Сергей Передня продолжит тренировать "Луч-Энергия"

01 Июня 2016, 10:46 | Владивосток

Ожидается, что главный тренер, под руководством которого приморская команда сохранила прописку в ФНЛ, подпишет новый контракт сроком на 1 год

44-летний Сергей ПЕРЕДНЯ, скорее всего, продолжит тренировать ФК «Луч-Энергия», хотя официальной информации о новом контракте пока еще нет. Ясность с кандидатурой главного тренера должна наступить в ближайшие дни, при этом многое будет зависеть от того, найдет ли клуб средства на усиление команды, чудом сохранившей прописку в ФНЛ.

Напомним, что Сергей Передня встал у руля «Луча-Энергия» в ноябре прошлого года после отставки Олега ВЕРЕТЕННИКОВА. До этого Передня возглавлял клуб второго дивизиона «Тамбов», который в текущем году пробился в ФНЛ. К приходу Передни «Луч» занимал 16-е место в первенстве ФНЛ, финишировал на спасительном 15-ом.

После валидольной концовки «Луч-Энергия» сумел пройти лицензирование как и «СКА-Энергия», во главе которого еще на один год остается бывший наставник «Луча» Александр ГРИГОРЯН.

Заявки клубов ПФЛ, выигравших турниры в своих зонах, но еще не получивших лицензии, будут рассмотрены комиссией по лицензированию в ходе внештатной процедуры 6 июня. После этого общее собрание клубов ФНЛ утвердит состав участников первенства-2016/17 и утвердит проект календаря.

По предварительной информации, сезон ФНЛ сезона 2016/2017 примет старт 11 июля.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Луч-Энергия".

Автор: Олег Клименко
Теги: ФНЛ  "луч-энергия"  сергей передня  футбол 



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