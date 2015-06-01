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Экс-президент ХК "Адмирал" Александр Могильный увел из Владивостока тренера и семь игроков клуба
Основной спонсор владивостокского хоккейного клуба "Адмирал" - группа "Сумма" - не сработался с менеджментом во главе с прославленным хоккеистом Александром МОГИЛЬНЫМ. Уроженец Хабаровска "Александр Великий" вернулся в родной город, а проект во Владивостоке будут развивать новые менеджеры и тренеры. Как сообщил деловой газете "Золотой Рог" глава "Суммы спорт" (курирует спортивные проекты группы "Сумма") Камил ГАДЖИЕВ, "с кандидатурами управленцев и тренерским штабом уже все определенно".
Наблюдательный совет ХК "Амур" на прошлой неделе утвердил теперь уже бывшего президента ХК "Адмирал" Александра Могильного в должности президента "Амура". Вместе с Могильным в Хабаровск перебрались вице-президент "Адмирала" Александр ФИЛИППЕНКО и главный тренер Сергей ШЕПЕЛЕВ.
В новой должности Александр Могильный сразу же заявил, что примет в ХК "Амур" всех работников "Адмирала", изъявивших желание перебраться в Хабаровск.
"Пост главного тренера клуба займет Сергей Шепелев, занимавший аналогичную должность в ХК "Адмирал". В конце июня также перейдет в ХК "Амур" Александр Филиппенко и еще ряд сотрудников. Говорить, что Александр ПАВЛИНОВ (первый вице-президент ХК "Амур", во времена губернаторства Виктора ИШАЕВА занимавший высшие должности в УВД края – Прим. авт.) и Евгений ЦУРИКОВ (спортивный директор ХК "Амур") уходят, не совсем правильно, просто сейчас в клуб заходит новая команда, с новыми людьми", - сказал Могильный.
Александр Могильный занимал должность президента "Адмирала" с момента создания клуба в 2013 году. По ходу второго сезона у спонсоров клуба возникли претензии к менеджменту.
"Несмотря на то что бюджет "Адмирала" был существенно увеличен по сравнению с первым сезоном существования клуба, выступил он гораздо хуже. Причиной тому стали ошибки менеджмента, в том числе в селекционной политике", - пояснял Камил Гаджиев.
Вслед за руководством и главным тренером в "Амур" могут перейти вратарь Иван НАЛИМОВ, защитники Ян КОЛАРЖ, Денис ОСИПОВ и Иван ГЛАЗКОВ, нападающие Александр ГОРШКОВ, Вячеслав и Владислав УШЕНИНЫ.
Ранее сообщалось, что "Сумма" во втором сезоне удвоила финансирование "Адмирала", но ожидаемого эффекта это не дало. Клуб не смог повторить успех первого сезона и остался за бортом плей-офф. Контракт Могильного с "Адмиралом" истекал в июне, но продлен не был.
Досье "Золотого Рога"
Хоккейный клуб "Адмирал" был создан в 2013 году. Юридический статус ХК "Адмирал" - некоммерческое партнерство, членами которого на данный момент выступают администрация Приморья и структуры "Суммы" (FESCO).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.
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