"Луч-Энергия" завершил сезон нулевой ничьей со "СКА-Энергия"

"Сахалин" покинул ФНЛ

30 мая. Хабаровск. Стадион им.Ленина. "СКА-Энергия" (Санкт-Петербург) - "Луч-Энергия" (Владивосток) 0:0.

"СКА-Энергия": Агапов, Удалый, Попов, Чалов, Плетин (Кармазиненко, 63), Замалиев, Гогуа (Трусевич, 80), Купчин, Рухаиа, Натан Джуниор, Никифоров.

"Луч-Энергия": Довбня, Пискунов, Гаджибеков, Насадюк, Пономаренко, Зюзин, Козлов, Славнов, Павленко (Зимулька, 21), Нивалдо, Мязин.

Александр УШАХИН, главный тренер ФК "Луч-Энергия":

- Так уж получилось, что в сегодняшнем матче решалась судьба "СКА-Энергия". Думаю, игра зрителям понравилась. Получился хороший матч. Было много атак. И мы, и Хабаровск имели моменты для взятия ворот. Настоящее дерби.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, и.о. главного тренера ФК "СКА-Энергия":

- Получилась хорошая игра. Без компромиссов. Могли забить обе команды. Не получилось. Но ребята отдались полностью. Спасибо им. Была большая ответственность. Настроение хорошее, задачу минимум выполнили - остались в лиге.

"Луч-Энергия" занял в первенстве ФНЛ 10-е место. В активе нашей команды 42 очка.Покинули лигу "Динамо" (Санкт-Петербург), "Химик" и "Сахалин".

"Крылья Советов" и "Анжи" вышли в Премьер-лигу напрямую. В переходных играх "Тосно" встретится с "Ростовом", а "Томь" с "Уралом".

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток