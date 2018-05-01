На центральной площади Владивостока стоят шесть килограммов чистого золота

Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 доставили в Приморье

Трофей привезли на приморскую землю специальным бортом в сопровождении чемпиона мира по футболу Жилберту Силва. Гостей у трапа самолета встречал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Руководитель края поприветствовал почетных гостей и подчеркнул, что подобные мероприятия направлены, прежде всего, на популяризацию спорта среди молодежи.

«Наши ребята регулярно отличаются на всероссийских соревнованиях по футболу. Я очень хочу, чтобы в будущем они стали чемпионами мира и смогли прикоснуться к этому легендарному трофею», – заявил Андрей Тарасенко.

На протяжении двух дней любой желающий сможет сфотографироваться с Кубком, который будет выставлен в специальном шатре на центральной площади Владивостока. На изготовление кубка ушло шесть килограммов золота. Запечатлеться на фоне трофея можно будет уже сегодня, 1 мая, с 16.00 до 20.00, и в среду, 2 мая, с 12.00 до 20.00.

Напомним, старт первому этапу Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 дал Президент России Владимир Путин и Президент FIFA Джанни Инфантино 9 сентября в Лужниках.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.