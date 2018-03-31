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"Спартак-Приморье" вышел в плей-офф на ЦСКА-2
Команда из Владивостока гарантировала преимущество домашней площадки вплоть до финала
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 31 марта. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Иркут» (Иркутск) 83:69 (23:18, 21:22, 24:16, 15:13)
«Спартак-Приморье»: Бутянковс - 18 очков (15 подборов, 2 передачи), Савельев - 16 (1 подбор, 6 передач, 2 перехвата), Митчелл - 16 (5 подборов, 4 передачи, 1 перехват), Заряжко - 12 (8 подборов), Саяпин - 6 (1 перехват), Разумов - 6 (3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Матеюнас - 6 (1 подбор, 4 передачи, 3 перехвата), Бабайлов - 3 (2 подбора, 1 передача), Захаров (1 блокшот), Гетманов (1 подбор).
«Иркут»: Самойлович – 17 очков, Бабушкин – 14, Карпачев – 11, Федюшин – 10, Андреев – 6 (9 подборов, 4 передачи).
Напряженная борьба за последнюю путевку в плей-офф шла до последнего дня. И развязка получилась драматичной. «Иркут» уступил во Владивостоке «Спартаку-Приморье», и МБА, обыграв дома «Новосибирск» (86:76) обошла конкурента.
«Спартак-Приморье» занял второе место по итогам регулярного первенства. Нашим соперником в 1/4 финала будет ЦСКА-2 (Москва). Серия до трех побед начнется во Владивостоке 7 и 9 апреля. Игры в Москве состоятся 12 и, если потребуется, 14 апреля. Если для выявления победителя потребуется пятая игра, то она состоится 17 апреля в Владивостоке.
Все пары 1/4 финала плей-офф Суперлиги:
«Самара» – МБА
«Спартак-Приморье» - ЦСКА-2
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» - «Урал»
«Университет-Югра» - «Новосибирск»
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото «Спартак-Приморье»
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