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Оставшийся вдесятером "Луч-Энергия" едва не вырвал победу во Владивостоке
Приморская команда упустила победу на последних секундах
1 апреля. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 2:2 (1:1). Голы: Пискунов (30), Михалев (88, с пен.) – Сутормин (45+, с пен.), Камилов (90+). Удаление: Ребко (35, вторая желтая карточка).
«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Грицаенко, Пискунов, Ребко, Пономаренко, Килин (Михалев, 83), Минич, Гриднев (Кашкавал, 93).
«Волгарь-Газпром»: Бучнев, Калинин, Плиев, Таказов (Гаракоев, 75), Григорьев, Сутормин, Букия (Жабкин, 81), Кабутов, Газзаев (Камилов, 59), Дышеков (Машуков, 92), Отставнов.
Хозяева остались вдесятером уже на 35-ой минуте - вторую желтую карточку БЕЗДУМНО получил РЕБКО. Тем не менее, желто-синие сумели выстоять и даже вышли вперед на 88-ой минуте после пенальти, реализованного вышедшим на замену МИХАЛЕВЫМ. Но радость была недолгой – незадолго до финального свистка гости с углового забили обидный второй гол.
Это четвертая ничья «Луча-Энергия» в пяти матчах весенней части первенства ФНЛ, еще в одном противостоянии подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА уступили московскому «Динамо» 0:2.
Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер ФК «Волгарь»:
- Получился живой и эмоциональный матч. Площадка сегодня была в общем-то неплохая. Но могла быть и лучше. Насчет удаления: до удаления и у хозяев, и у нас подходы к воротам были. А соперник в плане рациональности на таком поле играл в длину и в подбор. Пытался выжимать максимум. Сложно сказать, как нам было бы легче играть - в большинстве или нет. Ну а моя команда проявила характер, проигрывая матч, мы отыгрались. Пока нам не хватает опыта. Сегодня была негрубая игра, но принципиальная.
Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Тяжело говорить сразу после игры. Эмоции. Сегодня мы должны были побеждать. Но, к сожалению, не получилось. Не получилось из-за отсутствия дисциплины. Ребко зачем-то стал спорить с судьей. Но надо отжать должно ребятам, они старались играть в футбол. Увы, нам в самом конце забили с углового. Нам нужны победы, чтобы подниматься в таблице. Есть проблемы в нападении, заболел СТОЛБОВОЙ. Его нам не хватало.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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