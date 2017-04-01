www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.96 р. 100 JPY: 50.02 р.
EUR: 59.81 р. 10 CNY: 81.2 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Оставшийся вдесятером "Луч-Энергия" едва не вырвал победу во Владивостоке

01 Апреля 2017, 16:03 | Владивосток

Приморская команда упустила победу на последних секундах

1 апреля. Первенство ФНЛ. Владивосток, стадион «Динамо». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 2:2 (1:1). Голы: Пискунов (30), Михалев (88, с пен.) – Сутормин (45+, с пен.), Камилов (90+). Удаление: Ребко (35, вторая желтая карточка).

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Грицаенко, Пискунов, Ребко, Пономаренко, Килин (Михалев, 83), Минич, Гриднев (Кашкавал, 93).

«Волгарь-Газпром»: Бучнев, Калинин, Плиев, Таказов (Гаракоев, 75), Григорьев, Сутормин, Букия (Жабкин, 81), Кабутов, Газзаев (Камилов, 59), Дышеков (Машуков, 92), Отставнов.

Хозяева остались вдесятером уже на 35-ой минуте - вторую желтую карточку БЕЗДУМНО получил РЕБКО. Тем не менее, желто-синие сумели выстоять и даже вышли вперед на 88-ой минуте после пенальти, реализованного вышедшим на замену МИХАЛЕВЫМ. Но радость была недолгой – незадолго до финального свистка гости с углового забили обидный второй гол. 

Это четвертая ничья «Луча-Энергия» в пяти матчах весенней части первенства ФНЛ, еще в одном противостоянии подопечные Константина ЕМЕЛЬЯНОВА уступили московскому «Динамо» 0:2.

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер ФК «Волгарь»:

- Получился живой и эмоциональный матч. Площадка сегодня была в общем-то неплохая. Но могла быть и лучше. Насчет удаления: до удаления и у хозяев, и у нас подходы к воротам были. А соперник в плане рациональности на таком поле играл в длину и в подбор. Пытался выжимать максимум. Сложно сказать, как нам было бы легче играть - в большинстве или нет. Ну а моя команда проявила характер, проигрывая матч, мы отыгрались. Пока нам не хватает опыта. Сегодня была негрубая игра, но принципиальная.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Тяжело говорить сразу после игры. Эмоции. Сегодня мы должны были побеждать.  Но, к сожалению, не получилось. Не получилось из-за отсутствия дисциплины. Ребко зачем-то стал спорить с судьей. Но надо отжать должно ребятам, они старались играть в футбол. Увы, нам в самом конце забили с углового. Нам нужны победы, чтобы подниматься в таблице. Есть проблемы в нападении, заболел СТОЛБОВОЙ. Его нам не хватало.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  константин емельянов  "луч-энергия" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru