"Луч-Энергия" не смог пройти в полуфинал Кубка России

Подопечные Александра Григоряна уступили в Санкт-Петербурге «Тосно»

28 февраля. Санкт-Петербург. ¼ финала Кубка России по футболу. Стадион «МСА Петровский».

«Тосно» - «Луч-Энергия» (Владивосток) 2:1 (2:0). Голы: Буйволов (22), Погребняк (27) – Мязин (52).

«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Труич, 90), Рикардинью (Карницкий, 57), Жигулев, Полетанович, Мирзов, Погребняк.

«Луч-Энергия» (Владивосток): Шамов, Тихий, Цуканов, Таказов, Болжевич, Павленко, Пономаренко, Фомин (Маляка, 65), Бажев (Гелоян, 46), Гордиенко, Мязин (Машнев, 72).

Предупреждения: Мязин (47) – Маргасов (90+1).

Судья: Матюнин (Москва).

Игра началась при температуре -13 градусов.

Победный для «Тосно» мяч на свой счет записал новобранец команды Павел ПОГРЕБНЯК, со скандалом покинувший московское «Динамо».

Александр АЛФЕРОВ, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Про матч было много разговоров - состоится он или нет, - и в какой-то момент эта неопределенность сыграла с нами плохую шутку. Мы плохо начали встречу, особенно, первый тайм. Не получался выход из обороны, много потерь, причем, в простых ситуациях, после которых соперник проводил опасные ответные атаки - так нам забили второй гол. В перерыве внесли определенные коррективы и заиграли в другой футбол. Удалось забить и держать «Тосно» в напряжении остаток матча.

- Вы были за перенос встречи?

- Было много мнений. Если бы температура была ниже 15 градусов, мы бы не стали играть. А так все по регламенту. Когда игра началась, было минус 14, к концу - все 18, а то и 20. Считаю, что встречу можно было и перенести.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сатйта РФПЛ