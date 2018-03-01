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"Луч-Энергия" не смог пройти в полуфинал Кубка России
Подопечные Александра Григоряна уступили в Санкт-Петербурге «Тосно»
28 февраля. Санкт-Петербург. ¼ финала Кубка России по футболу. Стадион «МСА Петровский».
«Тосно» - «Луч-Энергия» (Владивосток) 2:1 (2:0). Голы: Буйволов (22), Погребняк (27) – Мязин (52).
«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин (Труич, 90), Рикардинью (Карницкий, 57), Жигулев, Полетанович, Мирзов, Погребняк.
«Луч-Энергия» (Владивосток): Шамов, Тихий, Цуканов, Таказов, Болжевич, Павленко, Пономаренко, Фомин (Маляка, 65), Бажев (Гелоян, 46), Гордиенко, Мязин (Машнев, 72).
Предупреждения: Мязин (47) – Маргасов (90+1).
Судья: Матюнин (Москва).
Игра началась при температуре -13 градусов.
Победный для «Тосно» мяч на свой счет записал новобранец команды Павел ПОГРЕБНЯК, со скандалом покинувший московское «Динамо».
Александр АЛФЕРОВ, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Про матч было много разговоров - состоится он или нет, - и в какой-то момент эта неопределенность сыграла с нами плохую шутку. Мы плохо начали встречу, особенно, первый тайм. Не получался выход из обороны, много потерь, причем, в простых ситуациях, после которых соперник проводил опасные ответные атаки - так нам забили второй гол. В перерыве внесли определенные коррективы и заиграли в другой футбол. Удалось забить и держать «Тосно» в напряжении остаток матча.
- Вы были за перенос встречи?
- Было много мнений. Если бы температура была ниже 15 градусов, мы бы не стали играть. А так все по регламенту. Когда игра началась, было минус 14, к концу - все 18, а то и 20. Считаю, что встречу можно было и перенести.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сатйта РФПЛ
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