"Спартак-Приморье" начал домашнюю серию с победы

Но попортил нервы в первом матче против красно-белого «тезки»

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. 31 января. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Спартак» (Санкт-Петербург) 92:78 (35:22, 17:29, 22:7, 18:20)

«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 28 очков (9 подборов), Смыгин – 26 (7 подборов,) Заряжко – 12 очков, Савельев – 9, Захаров – 6.

«Спартак» СПб: Гевин – 31 очко (4 подбора), Пекович – 23 (5 подборов), Семенов – 6.

«Спартак-Приморье» провел первый домашний матч красно-белого дерби безосновного разыгрывающего МАТЕЮНОСА и легионеров – прибалт БУТЯНКОВС восстанавливается после травмы, а американец МИТЧЕЛЛ, прибывший на замену КОУЛМЭНУ, еще официально не заявлен. У гостей главной ударной силой стали американский разыгрывающий ГЕВИН, забросивший в первой половине игры подряд пять 3-очковых, и словенский центровой ПЕКОВИЧ.

Алексей ВАСИЛЬЕВ, главный тренер МБК «Спартаr» (Санкт-Петербург):

- Неровная игра получилась, в которой мы проиграли. Где-то были отрезки хорошие, где-то плохие. Наверное, перелет сказался, начали плохо играть в защите, плюс соперник удачно попал. Потом все симпатичней пошло. Мы стали отбиваться, стали подбирать, неплохо начало получаться в нападении. Конечно, Гевин помог, несколько трехочковых подряд забил, и некоторые из них были, могло показаться, шальные. Но это то, что мы ему позволяем делать, когда он уже пару раз попал, и следующие может бросать уже сходу. Будем смотреть, что в начале третьей четверти было с нападением. Постоянно у нас то вверх, то вниз, то какой-то отрезок в защите рвется, то какой-то в нападении, то все вместе. В общем и целом, после такого перелета было сложно, но я знаю, что вам сложнее, вы все время так летаете, для нас это необычно.

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Хорошая игра, результативная. Думаю, зрителям она понравилась. Мы хорошо играли три четверти, кроме второй, в которой в защите упустили лидеров соперника Пековича и Гевина. Мы пропустили 29 очков во втором периоде и, конечно, в перерыве говорили с игроками о том, как будем защищаться, и это принесло плоды, в третьей четверти пропустили всего 7.Самое главное – победа. Спасибо ребятам за старание и за результат! Желание и борьба игроков сыграли свою роль. И дома трибуны нас тащили вперед, это было ощутимо, спасибо за это болельщикам!

Накануне «Химки-Подмосковье» на своей площадке неожиданно обыграли «Новосибирск» 72:68.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой рог», Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»