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Нивалдо посоветовал "Лучу-Энергия" нового бразильца
Полузащитник Кристин Сильва по прозвищу «Шоколад» ранее не выступал в России
26-летний бразильский полузащитник Кристиан СИЛЬВА проходит просмотр в «Луче-Энергия» на сборе в Турции. Легионер был приглашен на сборы по инициативе бывшего игрока «Луча» НИВАЛДО, который на дня покинул красноярский «Енисей». Ранее «Луч-Энергия» не потянул контракт Нивалдо, который составлял порядка 550 тыс. рублей в месяц.
«Кристиан - мой хороший друг. Он прошел лучшие школы Бразилии, и я лично наблюдал его игру. Считаю, что он сможет добиться больших успехов и пробиться в «Луч-Энергия», - прокомментировал Нивалдо в беседе с корреспондентом портала OneDivision.ru.
Об игровой карьере футболиста известно очень мало. Кристиан никогда не выступал в иностранных футбольных чемпионатах. Начинал свою карьеру в ФК «Перана», который выступает в бразильской Лиге «B». В дальнейшем в футбольной карьере игрока числятся такие клубы, как: ФК «Сианорт», «Арапонгас», «Атлетико», «Арагуаина» и ФК «Рондонполис». Большая часть этих футбольных клубов выступает в чемпионатах бразильских штатов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото OneDivision.ru
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