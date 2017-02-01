Нивалдо посоветовал "Лучу-Энергия" нового бразильца

Полузащитник Кристин Сильва по прозвищу «Шоколад» ранее не выступал в России

26-летний бразильский полузащитник Кристиан СИЛЬВА проходит просмотр в «Луче-Энергия» на сборе в Турции. Легионер был приглашен на сборы по инициативе бывшего игрока «Луча» НИВАЛДО, который на дня покинул красноярский «Енисей». Ранее «Луч-Энергия» не потянул контракт Нивалдо, который составлял порядка 550 тыс. рублей в месяц.

«Кристиан - мой хороший друг. Он прошел лучшие школы Бразилии, и я лично наблюдал его игру. Считаю, что он сможет добиться больших успехов и пробиться в «Луч-Энергия», - прокомментировал Нивалдо в беседе с корреспондентом портала OneDivision.ru.

Об игровой карьере футболиста известно очень мало. Кристиан никогда не выступал в иностранных футбольных чемпионатах. Начинал свою карьеру в ФК «Перана», который выступает в бразильской Лиге «B». В дальнейшем в футбольной карьере игрока числятся такие клубы, как: ФК «Сианорт», «Арапонгас», «Атлетико», «Арагуаина» и ФК «Рондонполис». Большая часть этих футбольных клубов выступает в чемпионатах бразильских штатов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото OneDivision.ru