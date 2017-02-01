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"Адмирал" потерпел поражение от аутсайдера при неважном судействе

01 Февраля 2017, 08:59 | Владивосток

Преимущество над «Сибирью» сократилось до четырех очков, впереди очная встреча

31 января. КХЛ. 31 января. КХЛ. Новокузрнецк. «Металлург» (Новокузнецк) - «Адмирал» (Владивосток) 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Саюстов - 11 (бол., Блум, Саболич) 6:45 - 0:1

Соловьев - 12 (Земченко) 14:11 - 1:1

Алексеев - 1 (Гавриленко, Плотников), 33:18 - 1:2

Емец - 2 (Земченко, Лямкин), 59:54 - 2:2

Победный буллит: Земченко.

«Адмирал» упустил шанс взять полновесные три очка в матче против безнадежного аутсайдера. Мало того, на расстояние двух выстрелов в команде из Владивостока подобралась «Сибирь», обыгравшая на своей площадке «Куньлунь Ред Стар» 1:0, и сократившая отставание до 4 очков. Теперь все будет зависеть от завтрашнего противостояния «Адмирала» и «Сибири» в Новосибирске.

В Новокузнецке «Адмирал» упустил победу за шесть секунд до конца основного времени, позволив Ивану ЕМЕЦУ перевести игру в овертайм. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанес Игнат ЗЕМЧЕНКО.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, ХК «Адмирал»:

- Мы сегодня потеряли два очка. Не хватило концентрации в концовке, где-то подвели удаления. Ненужное вбрасывание привезли к себе в зону. Мы сами себе усложняем жизнь. Впереди встреча с прямым конкурентом за попадание в восьмерку - «Сибирью», все мысли уже о подготовке к этому матчу.

БОБКОВ сдвигал ворота, когда пропускал шайбы? Там просто надо было дырки поглубже просверлить. Вы видели его рост, знаете, сколько он весит? Любое прикосновение, и ворота почему-то сразу отходят. Я бы там покопался. Я не видел, что он сдвигал ворота преднамеренно. Рефери почему-то не брали дрели и не делали ничего с воротами. Удаление БАРБАШЕВА, на мой взгляд, на 5+20 не тянуло, но что сейчас об этом говорить…

«Амур» сенсационно обыграл в Омске «Авангард» 2:4 и пока еще теоретически сохраняет щансы на выход в плей-офф.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Металлург»


 

 

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Теги: хоккей  "Адмирал" 



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