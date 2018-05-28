Иван Штыль выиграл два "золота" Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

В городе Дуйсбург (Германия) завершился второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, в котором приняли участие более 600 спортсменов из 52 стран. Россию представляли 23 гребца, среди которых – приморский каноист, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Штыль.

Для приморца выступления на гребном канале в Дуйсбурге завершились двумя золотыми медалями. Первое «золото» он завоевал на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке с результатом 39,974 секунды, опередив ближайших соперников почти на корпус лодки.

Вторую высшую награду Иван Штыль выиграл с напарником Александром Коваленко на дистанции 200 метров в каноэ-двойке с уверенным преимуществом более одной секунды.

Сейчас Иван Штыль начинает подготовку к Чемпионату Европы по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 6 по 8 июня в сербском Белграде.

Приморский каноист Иван Штыль – один из самых титулованных гребцов страны. В настоящее время он является бронзовым призером Олимпийских игр, 14-кратным чемпионом мира, 14-кратным чемпионом Европы, многократным чемпионом России.

Также одну бронзовую медаль на Кубке мира в Германии принесла Приморью в байдарке-четверке на дистанции 500 метров среди женщин Кира Степанова, выступавшая за регион в параллельном зачете.

Напомним, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений Президента России Владимира Путина.

Поддержку данного направления глава Приморья Андрей Тарасенко считает приоритетной задачей. Глава региона заявил, что готов помогать развитию спорта в Приморье, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций.

Фото – Международная федерация гребли на байдарках и каноэ и из личного архива Ивана Штыля

Газета "Золотой Рог", Владивосток