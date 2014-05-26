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Парусник "Надежда" стал победителем Черноморской Регаты Больших Парусников 2014

26 Мая 2014, 12:20 | В России

Парусник Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского стал победителем регаты, впервые прошедшей под флагом России на Черном море!

«СКФ Черноморская Регата Больших Парусников 2014» стартовала 30 апреля в Варне. В 2014 году в ней приняли участие 22 учебно-парусных судна из девяти государств, в том числе российские "Крузенштерн", "Мир", "Надежда" и "Седов".

До старта Владивостокскому паруснику пришлось проделать огромный путь через Индийский океан. 13 февраля парусное учебное судно «Надежда» Морского университета вышло из порта Владивосток для участия в Черноморской международной регате. Ежедневно курсанты совмещали теорию с живой практикой, что стало отличной возможностью для ребят проверить полученные знания на деле, получив при этом массу впечатлений и морскую закалку.

29 апреля парусное учебное судно «Надежда» прибыло в место назначения - портовый город и курорт в Болгарии – Варну, чтобы принять участие в первой в истории Черноморской Регате Больших Парусников 2014, имеющей свои корни с 1938 года. Первый этап гонки прошел по маршруту Варна – Новороссийск. Из морской столицы Болгарии — города Варны 3 мая начались гонки.

10 мая парусное учебное судно «Надежда» Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского получило заслуженный приз. Парусник стал победителем в классе А в первом этапе гонки Черноморской Регаты Больших Парусников 2014» (SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014).  

С 14 по 18 мая шестнадцать самых красивых и больших парусников России и мира гостили в новой круизной гавани Сочи. Праздничные мероприятия, посвященные заходу регаты, прошли при участии президента РФ Владимира Путина, мэра Сочи Анатолия Пахомова и ключевых организаторов регаты.

15 мая на церемонии награждения Владимир Путин лично вручил капитану ПУС «Надежда» С.А. Воробьеву специальный приз. За 4 дня около 362 000 человек посетили яхтенную марину и гавань. А 18 мая после успешного завершения праздничных мероприятий “СКФ Черноморская Регата Больших Парусников 2014” покинула порт Сочи для участия в завершающей гонке Сочи – Констанца.

22 мая приморский парусник «Надежда» первым финишировал в классе А во втором этапе гонки. Реальные лидеры и победители второй гонки были определены чуть позже на финише. С учетом коэффициента гандикапа, парусник Морского университета стал вторым, уступив первое место в своем классе болгарской «Royal Helena». 25 мая в Констанце (Румыния) прошла заключительная церемония награждения по итогам общей гонки. 

Приз по результатам двух этапов “СКФ Черноморская Регата Больших Парусников 2014” от Sail Training International среди класса A заслуженно получил экипаж  парусника МГУ им. адм. Г.И. Невельского «Надежда» (Россия)!

Также ПУС «Надежда» получила специальные призы:

-  судно, внесшее лучший вклад в спортивную активность

-  судно, проделавшее самый дальний путь

5 июня в аэропорту Владивостока состоится торжественная встреча участников похода, длившегося 100 дней! Домой вернутся уже мужчины, воспитавшие настоящий «морской» характер, не понаслышке знающие, что такое командный дух, профессионалы с честью, представившие свой родной вуз и Россию!

 ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: регата  парусник  надежда 
         



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