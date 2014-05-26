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Парусник "Надежда" стал победителем Черноморской Регаты Больших Парусников 2014
Парусник Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского стал победителем регаты, впервые прошедшей под флагом России на Черном море!
«СКФ Черноморская Регата Больших Парусников 2014» стартовала 30 апреля в Варне. В 2014 году в ней приняли участие 22 учебно-парусных судна из девяти государств, в том числе российские "Крузенштерн", "Мир", "Надежда" и "Седов".
До старта Владивостокскому паруснику пришлось проделать огромный путь через Индийский океан. 13 февраля парусное учебное судно «Надежда» Морского университета вышло из порта Владивосток для участия в Черноморской международной регате. Ежедневно курсанты совмещали теорию с живой практикой, что стало отличной возможностью для ребят проверить полученные знания на деле, получив при этом массу впечатлений и морскую закалку.
29 апреля парусное учебное судно «Надежда» прибыло в место назначения - портовый город и курорт в Болгарии – Варну, чтобы принять участие в первой в истории Черноморской Регате Больших Парусников 2014, имеющей свои корни с 1938 года. Первый этап гонки прошел по маршруту Варна – Новороссийск. Из морской столицы Болгарии — города Варны 3 мая начались гонки.
10 мая парусное учебное судно «Надежда» Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского получило заслуженный приз. Парусник стал победителем в классе А в первом этапе гонки Черноморской Регаты Больших Парусников 2014» (SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2014).
С 14 по 18 мая шестнадцать самых красивых и больших парусников России и мира гостили в новой круизной гавани Сочи. Праздничные мероприятия, посвященные заходу регаты, прошли при участии президента РФ Владимира Путина, мэра Сочи Анатолия Пахомова и ключевых организаторов регаты.
15 мая на церемонии награждения Владимир Путин лично вручил капитану ПУС «Надежда» С.А. Воробьеву специальный приз. За 4 дня около 362 000 человек посетили яхтенную марину и гавань. А 18 мая после успешного завершения праздничных мероприятий “СКФ Черноморская Регата Больших Парусников 2014” покинула порт Сочи для участия в завершающей гонке Сочи – Констанца.
22 мая приморский парусник «Надежда» первым финишировал в классе А во втором этапе гонки. Реальные лидеры и победители второй гонки были определены чуть позже на финише. С учетом коэффициента гандикапа, парусник Морского университета стал вторым, уступив первое место в своем классе болгарской «Royal Helena». 25 мая в Констанце (Румыния) прошла заключительная церемония награждения по итогам общей гонки.
Приз по результатам двух этапов “СКФ Черноморская Регата Больших Парусников 2014” от Sail Training International среди класса A заслуженно получил экипаж парусника МГУ им. адм. Г.И. Невельского «Надежда» (Россия)!
Также ПУС «Надежда» получила специальные призы:
- судно, внесшее лучший вклад в спортивную активность
- судно, проделавшее самый дальний путь
5 июня в аэропорту Владивостока состоится торжественная встреча участников похода, длившегося 100 дней! Домой вернутся уже мужчины, воспитавшие настоящий «морской» характер, не понаслышке знающие, что такое командный дух, профессионалы с честью, представившие свой родной вуз и Россию!
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