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Правительство сократило расходы на подготовку к ЧМ-2018 более чем на 6 млрд рублей

26 Февраля 2016, 10:00 | В России

В постановлении, опубликованном на сайте правовой информации, предполагается ко всему прочему оснащение центрального стадиона в Сочи, где также состоятся матчи первенства, временными трибунами на пять тысяч зрительских мест. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В дополнение планируется строительство тренировочной площадки в подмосковном Долгопрудном за счет средств регионального и федерального бюджетов и реконструкция такой же площадки в Геленджике. В Краснодарском крае должны появиться еще несколько подобных спортсооружений.

Тем не менее, расходы на подготовку к ЧМ-2018, согласно постановлению, вновь будут сокращены более чем на шесть миллиардов рублей - с 626 миллиардов 925,9 миллиона до 620 миллиардов 865,9 миллиона рублей. Осенью прошлого года расходная база подготовки к ЧМ, как известно, потеряла 4,5 миллиарда.

Материальное обеспечение большого футбольного праздника будет создаваться общими усилиями. 330 миллиардов 624,6 миллиона планируется выделить из федерального бюджета, 91 миллиард 114,2 миллиона - из региональных. 199 миллиардов 127,1 миллиона в общую копилку добавят юридические лица.

Как известно, мировой футбольный чемпионат в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

азета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

 

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Теги: финансирование  чемпионат мира  футбол 



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