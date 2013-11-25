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Чемпионат мира по футболу обойдется России в 600 миллиардов
Чемпионат мира по футболу 2018 года будет стоить для России 600 миллиардов рублей. Об этом заявил директор департамента по связям с регионами оргкомитета «Россия-2018» Денис ПОЛЯКОВ.
Половину из этих денег обеспечит федеральный бюджет, 15% должны прийти из 11 субъектов РФ, а также городов. Остальное — частные вливания, сообщает ИТАР-ТАСС.
Всего к мундиалю должны построить или реконструировать почти 200 объектов инфраструктуры, из них 60 гостиниц. Кроме того, Поляков подчеркнул, что определенные требования ставятся перед аэропортами. Они должны в течение десяти часов до начала проведения матча добавить в свою пропускную способность 20% от вместимости стадиона, где будет проходить матч. Также им будет необходимо открыть временные терминалы, заявил представитель оргкомитета.
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