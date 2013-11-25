Российские чемпионы Олимпиады в Сочи получат 4 млн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому за золотую медаль на сочинских олимпийских играх нашим спортсменам выплатят четыре миллиона рублей, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Установить денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи в размере: 4000000 рублей - за золотую медаль; 2500000 рублей - за серебряную медаль; 1700000 рублей - за бронзовую медаль", - сказано в документе.

В документе уточняется, что размер вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных определяется в порядке, утверждаемом Минспортом России по согласованию с Минфином России.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Отметим, что размер премиальных соответствует денежному вознаграждению российским спортсменам - победителям и призерам Игр XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних Игр 2012 года в Лондоне, пишет newsru.com.

ZRPRESS.RU, Владивосток.