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Российские чемпионы Олимпиады в Сочи получат 4 млн рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому за золотую медаль на сочинских олимпийских играх нашим спортсменам выплатят четыре миллиона рублей, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.
"Установить денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи в размере: 4000000 рублей - за золотую медаль; 2500000 рублей - за серебряную медаль; 1700000 рублей - за бронзовую медаль", - сказано в документе.
В документе уточняется, что размер вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных определяется в порядке, утверждаемом Минспортом России по согласованию с Минфином России.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Отметим, что размер премиальных соответствует денежному вознаграждению российским спортсменам - победителям и призерам Игр XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних Игр 2012 года в Лондоне, пишет newsru.com.
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Комментарии
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Парр23:52, 10.12.2013#
Охренеть , какие то пижоны поедут за чужой счет на никому не нужную олимпиаду и получат по 4 лимона. За что ? Пусть как вся страна вкалывают на двух работах за тридцать тысяч , дармоеды . Чем они лучше простого рабочего , который по 10 часов стоит у станка, но в отличие от которого хоть пользу народу приносит. А кому нужны ихние золотые и серебряные медали? На мне навалить на престиж страны , пусть работают и получают как все : как пенсионеры, как учителя, как водители троллейбусов в конце концов.
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Света00:05, 11.12.2013#
А потом будут еще по ящику светиться: я чемпион лохматого года , золотой призер по бросанию тухлых яиц с окна , голосую за Путина , а вы холопы берите с меня пример. Щаз, разбежались. Не дождетесь, один фиг все под американцев лягут, нет в мире честного спорта уже лет 25, все покупается и продается
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А причем здесь фото Ивана Штыля ? Он, что в Сочи на каноэ по снегу грести будет ? Как я понимаю, от Приморского края спортсмены не попадают на Олмпиаду. . . . . Как обычно, только чиновники за наши налоги поедут. . . . .