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Российские чемпионы Олимпиады в Сочи получат 4 млн рублей

25 Ноября 2013, 11:41 | В России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому за золотую медаль на сочинских олимпийских играх нашим спортсменам выплатят четыре миллиона рублей, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Установить денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в Сочи в размере: 4000000 рублей - за золотую медаль; 2500000 рублей - за серебряную медаль; 1700000 рублей - за бронзовую медаль", - сказано в документе.

В документе уточняется, что размер вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных определяется в порядке, утверждаемом Минспортом России по согласованию с Минфином России.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Отметим, что размер премиальных соответствует денежному вознаграждению российским спортсменам - победителям и призерам Игр XXX Олимпиады и XIV Паралимпийских летних Игр 2012 года в Лондоне, пишет newsru.com.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: деньги  спорт  Олимпиада  медведев  призы 



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Комментарии

  • Псевдоним23:28, 10.12.2013#

    А причем здесь фото Ивана Штыля ? Он, что в Сочи на каноэ по снегу грести будет ? Как я понимаю, от Приморского края спортсмены не попадают на Олмпиаду. . . . . Как обычно, только чиновники за наши налоги поедут. . . . .

  • Псевдоним23:34, 10.12.2013#

    Жмоты!

  • Парр23:52, 10.12.2013#

    Охренеть , какие то пижоны поедут за чужой счет на никому не нужную олимпиаду и получат по 4 лимона. За что ? Пусть как вся страна вкалывают на двух работах за тридцать тысяч , дармоеды . Чем они лучше простого рабочего , который по 10 часов стоит у станка, но в отличие от которого хоть пользу народу приносит. А кому нужны ихние золотые и серебряные медали? На мне навалить на престиж страны , пусть работают и получают как все : как пенсионеры, как учителя, как водители троллейбусов в конце концов.

  • Парр23:55, 10.12.2013#

    Лес пускай валят на Чукотке или каналы роют на северном полюсе если здоровья до хрена , а 4 лимона могли бы пенсионерам и ветеранам дать. И то бы польза была.

  • Света23:58, 10.12.2013#

    Поддерживаю

  • Света00:05, 11.12.2013#

    А потом будут еще по ящику светиться: я чемпион лохматого года , золотой призер по бросанию тухлых яиц с окна , голосую за Путина , а вы холопы берите с меня пример. Щаз, разбежались. Не дождетесь, один фиг все под американцев лягут, нет в мире честного спорта уже лет 25, все покупается и продается

  • Крот00:06, 11.12.2013#

    Он понимаешь барин, а мы чернь

  • За Ленина 00:11, 11.12.2013#

    А вот наступит скоро 17 год , революция , и посмотрим кто из нас холоп и кто на столбе висеть телеграфном будет. За все отомстим

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