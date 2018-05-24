Американцы помогают рублю, как только могут

Угрозы в адрес Ирана, Венесуэлы и КНДР держат цену за баррель на приличном уровне

Сегодня: Небольшой отскок. Цены на нефть Brent торгуются выше $ 79 за барр. в свете опасений относительно перебоев в поставках из Ирана и Венесуэлы, а также довольного мягких формулировок ФРС, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Протокол заседания FOMC указывает на планы повышения ставки в июне, однако в целом тон документа предполагает реализацию сценария трех, а не четырех повышений в 2018 г. Тем не менее, из негативных факторов мы отмечаем новую порцию протекционистских мер в США и ответную реакцию Китая: Вашингтон начал новое расследование в отношении импорта автомобилей, что может привести к новым пошлинам; Трамп выразил неудовольствие ходом торговых переговоров с Китаем. Китай, в свою очередь, опроверг сообщения об обещании снизить профицит торгового баланса с США на $200 млрд.

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.32%, DJIA +0.21%, NASDAQ +0.64%). Азия (Hang Seng -0.10%, Shanghai вблизи уровней открытия, Nikkei -1.01%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.21%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $79.45 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Риски ОПЕК+, напряженность в Азии, протокол FOMC. Индексы с уверенностью пошли вниз под влиянием трех негативных драйверов. Цены на нефть Brent отскочили вниз от уровня $80 за барр. на фоне опасений по поводу роста предложения: появились сообщения, что ОПЕК+ может начать сворачивать программу сокращения добычи уже в июне. Кроме того, давление оказал новый виток усиления рисков в отношениях между США и Азией: Вашингтон недоволен ходом переговоров, а в подготовке встречи Трампа с северокорейским лидером по вопросам денуклеаризации возникли трудности. Инвесторы также проявляли осторожность в преддверии выхода протокола заседания FOMC из-за опасений планов ужесточения политики ФРС. Как ни печально, фактор Кудрина не оказал большого влияния: хотя его назначение выглядит многообещающим, какие- либо плюсы, если и появятся (в чем уверенности нет), то лишь в долгосрочном плане.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.33% до $79.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 61.31, РТС (-2.27%), индекс МосБиржи (-1.35%).