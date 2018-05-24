www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 61.59 р. 100 JPY: 56.04 р.
EUR: 72.18 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Экономика
Распечатать

Американцы помогают рублю, как только могут

24 Мая 2018, 18:45 | В России

Угрозы в адрес Ирана, Венесуэлы и КНДР держат цену за баррель на приличном уровне

Сегодня: Небольшой отскок. Цены на нефть Brent торгуются выше $ 79 за барр. в свете опасений относительно перебоев в поставках из Ирана и Венесуэлы, а также довольного мягких формулировок ФРС, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Протокол заседания FOMC указывает на планы повышения ставки в июне, однако в целом тон документа предполагает реализацию сценария трех, а не четырех повышений в 2018 г. Тем не менее, из негативных факторов мы отмечаем новую порцию протекционистских мер в США и ответную реакцию Китая: Вашингтон начал новое расследование в отношении импорта автомобилей, что может привести к новым пошлинам; Трамп выразил неудовольствие ходом торговых переговоров с Китаем. Китай, в свою очередь, опроверг сообщения об обещании снизить профицит торгового баланса с США на $200 млрд.

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.32%, DJIA +0.21%, NASDAQ +0.64%). Азия (Hang Seng -0.10%, Shanghai вблизи уровней открытия, Nikkei -1.01%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.21%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $79.45 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Риски ОПЕК+, напряженность в Азии, протокол FOMC. Индексы с уверенностью пошли вниз под влиянием трех негативных драйверов. Цены на нефть Brent отскочили вниз от уровня $80 за барр. на фоне опасений по поводу роста предложения: появились сообщения, что ОПЕК+ может начать сворачивать программу сокращения добычи уже в июне. Кроме того, давление оказал новый виток усиления рисков в отношениях между США и Азией: Вашингтон недоволен ходом переговоров, а в подготовке встречи Трампа с северокорейским лидером по вопросам денуклеаризации возникли трудности. Инвесторы также проявляли осторожность в преддверии выхода протокола заседания FOMC из-за опасений планов ужесточения политики ФРС. Как ни печально, фактор Кудрина не оказал большого влияния: хотя его назначение выглядит многообещающим, какие- либо плюсы, если и появятся (в чем уверенности нет), то лишь в долгосрочном плане.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.33% до $79.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 61.31, РТС (-2.27%), индекс МосБиржи (-1.35%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик «БКС Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: динамика  фьючерс  нефть  евро  Центробанк  прогноз  рубль  статистика  трамп  валюта  баррель  доллар  акции  brent  экономика 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru