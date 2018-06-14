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Что ждет "Луч-Энергию" в следующем сезоне ФНЛ?

14 Июня 2018, 10:46 | В России

Проект Favoritnr1.com оценивает шансы «Луч-Энергии» в сезоне 2018/19 на победу в ФНЛ и на выход РФПЛ

По итогам завершившегося сезона Футбольной национальной лиги клуб из Владивостока набрал 40 очков (столько же – у «Ротора» и второй команды «Зенита») и занял итоговое 18-е место. От вылета в первый дивизион дальневосточников спас только случай: «Волгарь» отказался от участия в следующем сезоне, а «Кубань» не прошла лицензирование. Давайте проанализируем итоги сезона для «Луч-Энергии» и узнаем, что ожидает команду в следующем году.

В сезон команда Александра Григоряна вошла тяжело, и футбольные эксперты предсказали «Лучу» тяжелую борьбу за выживание. Из 10-ти летних поединков «тигры» проиграли в шести, при этом одержали всего две победы. Позже команда выдавала серии из 4-х, 5-ти и даже 6-ти матчей без побед. Как результат, футболисты из Владивостока побеждали всего 9 раз (худший результат в ФНЛ-2017/18), уступив 16-ти поединках. Главная причина неудач «Луч-Энергии» – слабая игра в выездных поединках. Если на родном стадионе «Динамо» подопечные Григоряна заработали положительную разницу забитых и пропущенных мячей и проиграли всего четыре раза, то вне домашних стен – потерпели 12 поражений (второй худший результат в лиге) и пропустили вдвое больше, чем забили. По причине неудовлетворительных показателей руководство дальневосточной команды в апреле уволило Григоряна – в новом сезоне возглавлять «тигров» будет Рустем Хузин, предыдущим местом работы которого была тольяттинская «Лада».

Также в игре «Луча» были и положительные моменты: это и «сухие» домашние победы над вышедшими в РФПЛ «Оренбургом» (1:0) и «Крыльями Советов» (2:0), а также отобранные очки в 3-х из 4-х поединков против сильных «Авангарда» и «Балтики».

Для того, чтобы предстоящем розыгрыше ФНЛ улучшить показатели сезона 2017/18, дальневосточники должны показывать более уверенный футбол в выездных поединках и не терять очки с равными по классу соперниками. С этим согласны и букмекеры (вот честный обзор БК 1XBet): в первом матче нового сезона против «Химок» фаворитами считаются именно «тигры». В последней очной встрече этих команд хозяева стадиона «Динамо» владели игровым преимуществом и создали больше опасных моментов, однако довольствовались лишь ничейным результатом.

Фото PrimaMedia.Ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: луч-энергия  футбол 



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