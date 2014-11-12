Врачи признали, что практически у всех боксеров травмированы мозги

Боксеры регулярно получают тяжелые удары по голове. Насколько опасны такие потрясения для их здоровья? Это зависит от различных факторов. Профессиональные боксеры рискуют здоровьем намного сильнее, чем спортсмены-любители, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на портал Inosmi.Ru.

Двое боксеров приплясывают на ринге, наклонив головы вперед, а руками защищая лица. Потом один из них перестает защищаться, чтобы нанести противнику удар справа - но тот в этот момент бьет сам, и его перчатка весом в 350 граммов попадает первому по носу, левому глазу и лбу. Да, такой мощный удар по лицу - это не для неженок.

При этом сначала травмируется кожа, затем мясо и, наконец, кость. Если бы у боксера не было во рту капы, то он запросто мог бы лишиться нескольких зубов. Вот травмы, которые в таких случаях можно получить: перелом носа, деформация глазного яблока, перелом верхней и/или нижней челюсти, а также различные рассечения. При ударах по мягким тканям обычно происходят разрывы или надрывы мышц на шее - вследствие резких движений головы с большой амплитудой. В худшем случае может дойти до ушиба головного мозга и кровоизлияния. Постоянные удары могут привести к черепно-мозговым травмам.

Многие считают, что боксеры по окончании спортивной карьеры всю жизнь страдают от повреждений мозга, полученных на ринге. Оно и понятно: если день за днем подставлять голову под удары, то это не может остаться без последствий. В действительности, согласно неврологическим исследованиям, до 20 % профессиональных боксеров страдают от рецидивов полученных травм головы - заболевания под названием Dementia pugilistica, более известного как «боксерское слабоумие». Регулярные сотрясения мозга могут серьезно повредить серое вещество. Последствия могут оказаться фатальными: когнитивные способности слабеют, и в итоге может начаться деменция.

Риск следует оценить, исходя из следующих факторов: развитие карьеры спортсмена в целом, возраст, в котором он закончил карьеру, а также общее количество проведенных им раундов на ринге. В большей степени это касается профессиональных боксеров и в несколько меньшей степени - любителей.

Строгий контроль в любительском боксе

Председатель врачебной комиссии Швейцарской федерации бокса (Swiss-Boxing), доктор Джеффри ДЕЛМОР обращает внимание на значительную разницу между любительским и профессиональным боксом: «Потенциал риска травм головного мозга в любительском боксе намного меньше. Ведь у профессионалов главной целью является отправить противника в нокаут. Среди любителей бой оканчивается, как правило, "техническим нокаутом" при проявлении малейших признаков помутнения сознания у спортсмена. В профессиональном же боксе судьи обычно позволяют продолжать бой дольше».

Трудно сравнивать и правила боя среди профессионалов и любителей: у профи он длится 12 раундов по три минуты. Таким образом, нагрузка на организм гораздо больше, чем в любительском спорте, где бой состоит из четырех раундов по две минуты или из трех по три. В профессиональном женском боксе поединки короче: там каждый раунд длится лишь две минуты, а бой за чемпионский титул состоит из десяти раундов.

Делмор, на протяжении 20 с лишним лет работавший врачом в сфере любительского бокса, обслужил в общей сложности около 500 поединков, в том числе и несколько на профессиональном ринге. «За всю свою карьеру я ни разу не сталкивался с серьезными травмами среди любителей», - говорит он. В среднем лишь каждый сотый поединок заканчивается настоящим, а не «техническим» нокаутом.

«Любители находятся под постоянным контролем до поединка и во время боя. После нокдауна их обязательно сразу подвергают неврологическому обследованию», - говорит Делмор. В студенческие годы он сам занимался боксом и даже считает его полезным видом спорта, развивающим, в частности, выносливость. В любительском боксе, по его словам, есть строгие правила и жесткий контроль. Так, к примеру, спортсменам положено быть гладко выбритыми, чтобы предотвратить возможные раздражения кожи лица после пропущенных ударов. В любительском боксе, по словам Делмора, почти не бывает смертельных исходов. А в случае сотрясения мозга боксеру запрещается выходить на ринг в течение трех месяцев.

Делмор указал также на результаты исследования, в ходе которого не было выявлено прямой связи между любительскими занятиями боксом и рецидивирующими травмами головного мозга.

Вопрос стиля

Чемпион Швейцарии среди любителей Давид ФАРАЧИ также считает любительский спорт неопасным для здоровья. «Любительские перчатки имеют более мягкую поверхность», - говорит он. У них мягкая прокладка, которая, по его словам, вдвое толще, чем у профессиональных, и лучше амортизируют удары.

«Конечно, удары по лицу не могут быть полезными. Но то, сколько ударов боксер пропускает, зависит от его стиля ведения боя. Я соблюдаю технику и стараюсь уклоняться от ударов соперника», - объясняет Фарачи свою тактику. 23-летний спортсмен уже полжизни занимается боксом и не может вспомнить у себя сколько-нибудь серьезных травм: один раз ему сломали нос, один раз у него было легкое сотрясение мозга, и еще дважды случались разрывы сухожилий. Но Давид Фарачи признался, что познакомился со многими бывшими профессионалами, у которых случались проблемы с памятью и внимательностью. Большинство из них были из бедных стран с низким уровнем жизни, поэтому они были вынуждены участвовать в турнирах ради призовых денег, не обращая внимания на собственное здоровье, заметил Фарачи.

35-летняя профессионалка Ания СЕКИ, бывшая чемпионка мира и чемпионка Швейцарии 2006 года, уже неоднократно получала сотрясение мозга и бывала вынуждена делать перерывы в занятиях боксом. «Иногда я допускаю ошибку и рвусь в ближний бой, в котором чаще случаются удары головой. Тренер ругает меня за это», - говорит она. Вообще-то, Секи, по ее словам, старается избегать таких ситуаций, предпочитая отступать и обороняться. Так она получает меньше ударов. Ответственность за защиту собственного тела она возлагает только на себя. «Сейчас у меня чаще болит голова, чем до начала боксерской карьеры», - признается Секи. В то же время она не испытывает страха, хотя и воспринимает бокс со всей серьезностью. Так, недавно она на протяжении довольно долгого времени тренировалась в Мексике, и за это время на ринге умерли целых три боксера.

Ненужная защита?

В последнее время правила в любительском боксе стали несколько менее жесткими. Так, спортсменам теперь разрешено не надевать шлемы, которые обязаны носить лишь юниоры. «Исследования свидетельствуют о том, что потенциал риска от этого не изменяется», - объясняет Делмор. Однако боксеры должны понимать, что становятся более уязвимыми для ударов соперника. На тренировках большинство из них по-прежнему выходят в шлемах.

Давид Фарачи приветствует отмену обязательного ношения шлемов. «Без шлема чувствуешь себя свободнее и лучше видишь, что происходит вокруг», - утверждает он. «Шлем часто съезжал в сторону и мешал. А без шлемов некоторые боксеры ведут бой аккуратнее, потому что удары бывают более жесткими».

Возможно, однако, что без шлемов у спортсменов увеличится количество рассечений, полученных при столкновениях головами. Впрочем, вскоре вступит в силу новое правило: с января 2015 года все боксеры будут обязаны наносить на лицо защитный силиконовый крем, благодаря которому неизбежные рассечения будут хотя бы не такими глубокими. Доктор Джеффри ДЕЛМОР обращает внимание на то, что в США и Великобритании этот крем давно уже используется.

ZRPRESS.RU, Владивосток.