Россия заплатит Международному олимпийскому комитету до 24 февраля 7,5 миллиона долларов

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко заявил, что Россия заплатит Международному олимпийскому комитету до 24 февраля 7,5 миллиона долларов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это ровно половина от наложенного на Россию спортивными чиновниками штрафа за то, что российские спортсмены якобы принимали допинг. Мутко также добавил, что оставшаяся часть суммы будет заплачена уже после указанного срока. И это несмотря на выигранный спортсменами без всякой поддержки того же Мутко и главного российского олимпийца Жукова арбитражный суд, который полностью оправдал несколько десятков спортсменов.

Напомним, что штраф был выписан Олимпийскому комитету России на волне истерии вокруг допингового скандала, поднятого Всемирной антидопинговой организацией (WADA). При этом спортивный арбитраж в Лозанне постановил, что большая часть обвинений против российских спортсменов в употреблении допинга не соответствует действительности, а показания главного информатора WADA подлежат сомнению.

Тем не менее МОК и WADA отказываются признать свою неправоту, а министр спорта России Виталий Мутко, вместо того чтобы бороться за честь наших спортсменов, идет на поводу у этих организаций. Даже после того как обвинения в употреблении допинга были сняты, он все равно намерен выплатить незаконно наложенный штраф.

"50 процентов штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина – после 24 февраля", - сказал Мутко на пресс-конференции.