Эрнст назвал виновников скандала с нераскрывшимся кольцом на Олимпиаде

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, почему не раскрылось пятое кольцо во время церемонии открытия Олимпиады в Сочи.

Эрнст был креативным продюсером церемоний открытия и закрытия Игр-2014. Во время церемонии открытия 7 февраля произошла накладка. Одно из олимпийских колец над стадионом «Фишт» не раскрылось.

«Не было ни одной репетиции, где бы все получалось идеально, люди, которые перевешивают декорации, просто физически не успевали делать очень многие вещи, а кольца получались всегда. Я потом расследовал, ирландские риггеры (специалисты по обслуживанию парашютной техники), которые их делали, ночью уронили одно кольцо. Увидев меня, не спавшего пятые сутки, они побоялись об этом сказать», — цитирует Эрнста « Р-Спорт ».

Генеральный директор Первого канала рассказал, что подготовка к церемониям открытия и закрытия Олимпиады велась два с половиной года.

«Когда мы сели придумывать сценарий, я точно знал, чего мы не будем делать — балалаек, матрешек и медведей, потому что именно этого все от нас и ждут, а мы сделаем, чего от нас не ждут — самую технологичную церемонию. Было огромное количество очень сложных вещей», — подчеркнул Эрнст.

Во время церемонии закрытия Игр Эрнст сравнил нераскрывшееся олимпийское кольцо с буддистской зазубриной.

«У дзен-буддистов есть мысль: имеешь идеально отполированный шар, оставь на нем зазубрину, чтобы понять насколько хорошо он отполирован. Кольца были самой простой вещью в техническом плане. Они оказались той самой зазубриной», — отметил Эрнст.

Нераскрывшееся кольцо было обыграно в большом количестве рекламных роликов и плакатов. В пиццериях посетителям предлагали купить четыре большие пиццы и получить маленькую бесплатно. Хоязева суши-баров подготовили для любителей японской кухни композицию из четырех суши, символизировавших олимпийские кольца, и снежинки из соуса васаби.

Большим успехом пользовались майки, футболки и другие предметы одежды с принтом в виде нераскрывшегося кольца. В Роспатент даже была подана заявка на регистрацию товарного знака в виде четырех олимпийских колец со снежинкой вместо пятого.

На Олимпиаде в Сочи Россия стала первой в общекомандном зачете, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Три золотые награды на счету шорт-трекиста Виктора Ана. По две медали высшего достоинства завоевали сноубордист Вик Уайлд и бобслеист Александр Зубков.

Также победы в своих видах программы одержали Александр Третьяков (скелетон), Александр Легков (лыжные гонки), мужская сборная по биатлону (Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин), фигуристка Аделина Сотникова и пара Татьяна Волосожар/ Максим Траньков. Кроме того, золото в активе сборной России по фигурному катанию в командных соревнованиях.

Президент организационного комитета Олимпиады в Сочи Дмитрий Чернышенко опроверг информацию ряда источников о том, что Игры-2014 были самыми дороги в истории.

«Я устал отвечать западным журналистам на вопрос о том, что у нас были самые дорогие Игры в истории. Это неправда. Необходимо понимать, что существует три разных бюджета. Один бюджет – на организацию самого мероприятия. Он составлял чуть больше 2 миллиардов долларов – примерно столько же, сколько было у всех предыдущих организаторов Игр. За этот бюджет целиком отвечал я.

Второй бюджет – это бюджет на строительство спортивной и сопутствующей инфраструктуры, без которой невозможно функционирование спортивной инфраструктуры. Он составлял 203 миллиарда рублей. Конечно, были масштабные инвестиции в развитие региона, поскольку государство справедливо рассудило, что грех не использовать такую возможность, когда у тебя жесткие дедлайны, серьезные обязательства», — рассказал Чернышенко.

ZRPRESS.RU, Владивосток.