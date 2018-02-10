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Россия заплатит МОК за собственное унижение
Россия заплатит Международному олимпийскому комитету до 24 февраля 7,5 миллиона долларов
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко заявил, что Россия заплатит Международному олимпийскому комитету до 24 февраля 7,5 миллиона долларов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Это ровно половина от наложенного на Россию спортивными чиновниками штрафа за то, что российские спортсмены якобы принимали допинг. Мутко также добавил, что оставшаяся часть суммы будет заплачена уже после указанного срока. И это несмотря на выигранный спортсменами без всякой поддержки того же Мутко и главного российского олимпийца Жукова арбитражный суд, который полностью оправдал несколько десятков спортсменов.
Напомним, что штраф был выписан Олимпийскому комитету России на волне истерии вокруг допингового скандала, поднятого Всемирной антидопинговой организацией (WADA). При этом спортивный арбитраж в Лозанне постановил, что большая часть обвинений против российских спортсменов в употреблении допинга не соответствует действительности, а показания главного информатора WADA подлежат сомнению.
Тем не менее МОК и WADA отказываются признать свою неправоту, а министр спорта России Виталий Мутко, вместо того чтобы бороться за честь наших спортсменов, идет на поводу у этих организаций. Даже после того как обвинения в употреблении допинга были сняты, он все равно намерен выплатить незаконно наложенный штраф.
"50 процентов штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина – после 24 февраля", - сказал Мутко на пресс-конференции.
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Комментарии
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Псевдоним11:38, 09.02.2018#
Идет на поводу потому что у ВАДА есть неопровержимые доказательства. Зная русских, которые всячески пытаются всех обмануть и все скрыть, я даже не удивлен. Будь это реальной провокацией, такого бы не допустили. Употребляли, будьте сильными принять тот факт, а не ныть что вас унижают, это все заговоры и так далее.
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12316:13, 09.02.2018#
Мы рядом живем видели как с экономическим ростом и благосостоянием граждан Китая росли достижериякитайцев в спорте, это фигурное катание и т. д. и т. п. и видим что происходит в России-массовое обнищание россиян, унизительная минимальная корзина и прожиточный минимум, который надо назвать-первой степенью бедности и вместе с тем Россия первая в спорте. . . !!!!??У нас всегда это называлось-"Потемкинские деревни" т. е показуха. Спортсмены же знают, что в нашей стране в бизнесе заработать такие деньги за всю жизнь не получиться, вот отсюда все проблемы. Надо строить экономику и бизнес тихо без понтов и рекламы стать великой державой в экономике а потом и в спорте. В Библии есть понятие Гордыня, как один из смертных грехов, хотелось бы чтобы на верху вспомнили к чему приводят игры в бесполезную гордость.
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Когда этот "человек" уже исчезнет из этой страны? от него один развал, позор и унижения. Не понимаю почему он до сих пор вообще у власти. Его казнить нужно за всё что он сделал. Или лучше в Магадан. Дороги строить, чтобы хоть какая-то польза была от этого существа.