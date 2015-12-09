Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин подарил Мутко англо-русский разговорник на день рождения
Открывая заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и набсовета оргкомитета "Россия-2018", Президент поздравил министра спорта с днем рождения. Как сообщает газета «Золотой Рог», Владимир Путин подарил чиновнику англо-русский разговорник.
"Поскольку Виталий Леонтьевич у нас занимается не только нашей деятельностью и не только наш футбол уже возглавляет, но и на международной арене активно функционирует, хочу подарить ему самоучитель английского языка, разговорник и пожелать успехов в изучении", - сказал глава государства.
Напомним, что Виталию Мутко исполнилось 57 лет. Всемирную известность министру спорта принесла его речь на английском языке достойная ученика пятого класса средней школы.
Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Что ждет "Луч-Энергию" в следующем сезоне ФНЛ?
- Иван Штыль выиграл два "золота" Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
- Путин сыграл в футбол прямо в Кремле (видео)
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Ученые из МГУ выяснили, почему наши футболисты плохо играют в футбол
- В Сочи завершилась зимняя Сбербанкиада
- Правительство сократило расходы на подготовку к ЧМ-2018 более чем на 6 млрд рублей
- Цену номера в отелях страны на время ЧМ-2018 по футболу ограничили 700 тыс. руб. в сутки
- Путин подарил Мутко англо-русский разговорник на день рождения
- Названа сумма премиальных Слуцкому за выход сборной в ЧЕ
Новости раздела
- Россия вышла в ¼ финала ЧМ-2018
- Что ждет "Луч-Энергию" в следующем сезоне ФНЛ?
- Иван Штыль выиграл два "золота" Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
- Американцы помогают рублю, как только могут
- Лжесайты по продаже билетов на ЧМ-2018 будут заблокированы
- Путин сыграл в футбол прямо в Кремле (видео)
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Ученые из МГУ выяснили, почему наши футболисты плохо играют в футбол
- В Сочи завершилась зимняя Сбербанкиада
- Правительство сократило расходы на подготовку к ЧМ-2018 более чем на 6 млрд рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"
Пора Мудко начинать учиться по фене ботать.