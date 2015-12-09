Путин подарил Мутко англо-русский разговорник на день рождения

Открывая заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и набсовета оргкомитета "Россия-2018", Президент поздравил министра спорта с днем рождения. Как сообщает газета «Золотой Рог», Владимир Путин подарил чиновнику англо-русский разговорник.

"Поскольку Виталий Леонтьевич у нас занимается не только нашей деятельностью и не только наш футбол уже возглавляет, но и на международной арене активно функционирует, хочу подарить ему самоучитель английского языка, разговорник и пожелать успехов в изучении", - сказал глава государства.

Напомним, что Виталию Мутко исполнилось 57 лет. Всемирную известность министру спорта принесла его речь на английском языке достойная ученика пятого класса средней школы.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.