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Путин подарил Мутко англо-русский разговорник на день рождения

09 Декабря 2015, 13:27 | В России

Открывая заседание Совета по развитию физкультуры и спорта и набсовета оргкомитета "Россия-2018", Президент поздравил министра спорта с днем рождения. Как сообщает газета «Золотой Рог», Владимир Путин подарил чиновнику англо-русский разговорник.

"Поскольку Виталий Леонтьевич у нас занимается не только нашей деятельностью и не только наш футбол уже возглавляет, но и на международной арене активно функционирует, хочу подарить ему самоучитель английского языка, разговорник и пожелать успехов в изучении", - сказал глава государства.

Напомним, что Виталию Мутко исполнилось 57 лет. Всемирную известность министру спорта принесла его речь на английском языке достойная ученика пятого класса средней школы.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: мутко  Путин 



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Комментарии

  • 36214:49, 09.12.2015#

    Пора Мудко начинать учиться по фене ботать.

  • Псевдоним22:14, 09.12.2015#

    Командный и матерный в совершенстве, русский со словарем, английский с разговорником. :)))

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