Сборную России признали худшей на чемпионате мира

Наблюдатели отмечают бросающееся в глаза нежелание россиян играть за свою страну

Обозреватель The Telegraph Джонатан ЛЬЮ опубликовал краткие характеристики всех 32 сборных, участвовавших в чемпионате мира по футболу 2014 года. Характеристика сборной России оказалась не слишком лестной.

Национальная команда России разместилась на последнем, 32-м месте, пропустив вперед Японию и Гондурас. Россияне получили 7 из 25 зачетных баллов: их мастерство оценено на четверку по 10-балльной шкале, зрелищность — на единицу, фанаты — еще на два очка (фанаты оценивались по пятибалльной шкале).

Характеристика же, выданная журналистом российской команде, выглядит так:

«Состав, лишенный радости, во главе с менеджером, лишенным радости, с болельщиками, лишенными не только радости, но и одежды, произведенной позже 1996 года. Ни одного запоминающегося игрока, ни одного незабываемого момента. Обречены быть бессмысленным ответом на вопрос «Назовите страну, которая соревновалась на чемпионате мира 2014 года».

Справедливости ради надо отметить, что досталось от обозревателя и англичанам. "Ставим англичанам плюс за их комичный ранний вылет с турнира – отдельное "спасибо" от организаторов Уимблдона – и за вид Рики ЛАМБЕРТА, играющего на чемпионате мира. Минус – за ужасный футбол и то, что заставили болельщиков ностальгировать по Эшли КОУЛУ".

Англичане в рейтинге Telegraph заняли 12-е место. За мастерство они получили три балла, за зрелищность – 5, за фанатов – 4.

ZRPRESS.RU, Владивосток.