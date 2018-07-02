Наша сборная в труднейшей борьбе обыграла Испанию

Перед матчем против Испании Станислав Черчесов сделал несколько замен по сравнению с последним матчем группового турнира. В том числе с первых минут вместо лучшего бомбардира команды Дениса Черышева на поле вышел Далер Кузяев. Кроме того, команда изменила схему — в игре с испанцами сборная России играла с пятью защитниками в отличие от предыдущих матчей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".



Матч, сообщает РБК, начался для сборной России неудачно. На 12-й минуте Юрий Жирков сфолил на правом фланге против Начо, и после этого штрафного испанцы открыли счет. Марко Асенсио подал в штрафную, и Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом пяткой отправил мяч в ворота. Гол получился случайным — Игнашевич не видел мяча и задел его в падении.



После этого сборной России удалось создать несколько моментов у ворот Давида де Хеа. На 36-й минуте счет мог сравнять Александр Головин, но мяч после его обводящего удара с линии штрафной пролетел рядом со штангой.



Россияне отыгрались за три минуты до перерыва. После подачи в штрафную Дзюба пробил головой, и мяч попал в вытянутую руку Жерара Пике. Бьорн Кейперс назначил пенальти без просмотра видеоповтора — нарушение было очевидным. Одиннадцатиметровый реализовал Дзюба, для которого гол стал третьим в четырех матчах.



Во втором тайме команда не удалось создать опасных моментов. Оба тренера сделали по три замены, однако характер игры не изменился — мячом в основном владели испанцы, однако большей частью они делали передачи в центре поля. На последних минутах основного времени на ударной позиции оказался Федор Смолов, который заменил Дзюбу, но пробил мимо ворот. Матч закончился дополнительным временем.



За несколько минут до конца дополнительного времени испанцы требовали назначить пенальти — они считали, что российские защитники нарушили правила после подачи со штрафного. Однако Кейперс после консультации с видеоассистентами принял решение о продолжении игры.



За три минуты до конца уже сборная России могла выйти вперед — Черышев отобрал мяч в чужой штрафной у защитника, но не смог отдать точную передачу.



Матч закончился серией пенальти — впервые в истории участия сборной России в чемпионатах мира и Европы ей пришлось бить пенальти, чтобы определить победителя.



Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу впервые в своей истории. Ранее команда трижды пробивалась в финальную часть первенства, однако каждый раз занимала третье место в группе.



На групповом турнире россияне в первых двух турах выиграли у сборных Саудовской Аравии и Египта с общим счетом 8:1. В третьем матче команда Станислава Черчесова уступила Уругваю со счетом 0:3 и опустилась на второе место в группе.



Ранее на чемпионате мира определились уже два четвертьфиналиста. Накануне сборная Франции со счетом 4:3 переиграла Аргентину, а уругвайцы со счетом 2:1 выиграли у Португалии.

Фото: Антон Сергиенко / РБК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.