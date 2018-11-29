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"Манчестер Сити" феноменально разделался с "Вест Хэмом"
Играть с чемпионами АПЛ нелегкое дело. И в 13-м туре в этом убедилась команда «Вест Хэма», которая встретилась с «горожанами» на стадионе в Лондоне. «Молоткам» пришлось испытать на себе всю мощь лидеров первенства и проиграть им с крупным счетом 4:0.
По надежным сведениям от Betonmobile, Хосеп Гаврдиола рассматривал субботнюю игру как тренировку перед выступлением в Лиге чемпионов. Руководство клуба поставило задачу подготовить основной состав «Ман Сити» к более сильному противнику и в качестве «мальчиков для битья» использовать команду «молотков». Однако для «горожан» набрать по максимуму очков тоже не мешало, поэтому многие букмекеры прогнозировали безоговорочную победу гостей с крупным счетом.
Команда Пеллегрини физически присутствовала на поле, но активных атак от них дождаться было нельзя. И такое положение дел продолжалось весь первый тайм. Для того, чтобы забить первый мяч, «Ман Сити» не прекращал поток атак, пока не забил на 11-й минуте. Силва со Стерлингом в паре просто порвали оборону и с линии штрафной испанец поразил ворота хозяев.
Прошло всего восемь минут и Сане вместе с тем же Рахимом снова разыграли отличную контратаку. Если Фабиански до этого еще хоть как-то спасал свою команду, то второй мяч залетел к нему в сетку совсем неожиданно.
«Горожане» не желали останавливаться на достигнутом и прижимали «молотков» к своей штрафной. На 34-й минуте Стерлинг направил снаряд на Сане, который уже поджидал у ворот. Последний обманул и голкипера, и защитника обманчивым замахом. И когда те упали на газон, пытаясь отбить мяч, нападающий «Ман Сити» легонько закатил его в сетку – 3:0.
Второй тайм хоть немного порадовал ответными атаками «Вест Хэма». Эдерсону даже пришлось сделать однажды сейв. Но это был единственный опасный момент у ворот гостей. Дальше все пошло как обычно, пока в добавочное время Сане не поставил точку в игре, забив четвертый гол и тем самым на пару со Стерлингом оформил дубль.
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