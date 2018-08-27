Иван Штыль завоевал золото на чемпионате мира

В воскресенье, 26 августа, в Монтемор-о-Велью (Португалия) завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Приморский гребец, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Штыль, выступающий в составе сборной России, завоевал на соревнованиях полный комплект медалей – бронзовую, серебряную и золотую.

«Бронзу» чемпионата мира Иван Штыль (37,993 сек.) выиграл вместе с Александром Коваленко на дистанции 200 метров в каноэ-двойке. Первым стал дуэт из Белоруссии (37,646), вторыми – поляки (37,816). Гребцы финишировали очень плотно, разница во времени составляла всего несколько сотых секунды.

Еще более плотный приход на финише был в финальном заезде на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке, по результатам которого Иван Штыль (39,970 сек.) стал серебряным призером. Он опередил на 0,073 секунды литовского гребца Хенрикаса Жустаутаса, но уступил в борьбе за «золото» белорусу Артему Козырю – 0,160.

Золотую медаль приморский гребец выиграл в каноэ-четверке на дистанции 500 метров. Российский экипаж - Иван Штыль, Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов (1.35,606 сек.), стал чемпионом мира, уверенно опередив соперников из Украины (1.36,726) и Италии (1.37,196).

Примечательно, что российские спортсмены выступали на каноэ, борта которой были украшены по эскизу, придуманному жительницей Приморья. Итоги конкурса на дизайн новой лодки для Ивана Штыля подвели в январе 2018 году, победительницей которого конкурса стала Виктория Лихачева. Ее идею – расписать каноэ в русском стиле, украсив яркими матрешками, одобрил титулованный гребец, дополнив эскиз гербом своего региона и надписью «Приморский край». Новая лодка принесла удачу российским каноистам - они выиграли главные медали мирового первенства с большим преимуществом.

Еще одну серебряную награду на чемпионате мира Приморью принес Владислав Чеботарь, выступающий за край в параллельном зачете. Вместе с Виктором Мелантьевым они стали вторыми в каноэ-двойке на 500-метровой дистанции.

Также представляющая Приморский край в параллельном зачете Кира Степанова заняла четвертое место в байдарке-двойке среди женщин на дистанции 500 метров.

Итоги выступлений на соревнованиях подвел приморский каноист Иван Штыль. Он подчеркнул, что чемпионат мира прошел успешно, несмотря на сложные ветровые условия на гребном канале в Монтемор-о-Велью, который хорошо известен своей розой ветров и встречным ветром, поэтому гребцы разных стран стараются выбрать определенные дорожки, борьба идет не только спортивная, но и тактическая.

«Большое спасибо тренерскому составу, который все время поддерживал нас. Сезон длинный, с ноября по август, и выходить на четыре пика в любом виде спорта – это практически невозможно. Хочу поблагодарить всех напарников, которые отработали от и до. Сейчас надо восстанавливаться на следующий сезон, в котором будем стараться показать максимум, на что мы способны.

Также огромный привет всем болельщикам! Без такой поддержки трудно себя мотивировать. И я надеюсь, что свой опыт в скором будущем мы будем передавать молодым спортсменам, и эта мысль тоже радует, - сообщил спортсмен».

По результатам выступлений на чемпионате мира сборная России заняла третье место в общекомандном зачете с тремя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями. На первом месте немцы (7-4-2), вторые – венгры (6-1-2), четвертые – белорусы (3-2-3).

Приморский каноист вместе со своим тренером Дмитрием Адаевым положили в копилку российской команды сразу три награды. Для заслуженного мастера спорта России Ивана Штыля золотая медаль, выигранная на чемпионате мира-2018 в Португалии – стала уже 15-ой. В настоящее время он является одним из самых титулованных гребцов планеты - бронзовым призером Олимпийских игр, 15-кратным чемпионом мира, 16-кратным чемпионом Европы, многократным призером чемпионатов мира, победителем и призером этапов Кубка мира и чемпионатов России.

Напомним, что гребля на байдарках и каноэ - базовый вид спорта в Приморье. Приморские гребцы на протяжении нескольких десятилетий прославляют свой край, завоевывая медали на всероссийских и международных соревнованиях и Олимпийских играх.

Отметим, развитие массовой физкультуры и спорта – одно из поручений Президента России Владимира Путина.

Поддержку данного направления врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает одной из приоритетных задач. Глава региона заявил, что готов помогать развитию спорта, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций.

Газета "Золотой Рог", Владивосток