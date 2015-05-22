Сборную России по хоккею оштрафуют за хамство на чемпионате мира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель допустил, что Федерация хоккея России (ФХР) будет оштрафована за уход спортсменов со льда во время церемонии награждения чемпионата мира 2015 года, сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС . Решение, по его словам, будет вынесено в июне.

«Рад, как болельщики отреагировали на это. Поражение — часть спорта, нужно уважать победителей. Дадим дисциплинарному комитету это дело, и они примут решение», — цитирует «Р-Спорт» Фазеля. Он отметил, что обсудил ситуацию с главой ФХР Владиславом Третьяком и генеральным менеджером сборной России Андреем Сафроновым.

Между тем Третьяк заявил, что Канада не имеет претензий к сборной России. «Мы связались с представителями Федерации хоккея Канады, и они ответили, что не понимают, почему поднялся такой шум», — рассказал он, добавив, что этому есть письменное подтверждение. По его словам, ИИХФ известно отношение канадской федерации к инциденту.

В ИИХФ поведение россиян расценили как неуважение к канадцам и пообещали наказать российскую сборную.

Напомним, в финале ЧМ-2015, который прошел 17 мая, сборная России потерпела поражение от Канады со счетом 1:6.