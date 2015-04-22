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Букмекеры: онлайн прогнозы и ставки на Лигу Чемпионов. Футбол. Реал-Атлетико

22 Апреля 2015, 15:50 | В мире

21 и 22 апреля состоятся ответные футбольные матчи в рамках ¼ финала ЛЧ. Достаточно интересным выглядит мадридское дерби, которое пройдет 22-го числа с участием именитых команд Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Рассмотрим, какие лайв прогнозы и ставки на спорт по данному событию подготовили нам букмекерские конторы онлайн.

Первый матч с участием этих спортивных клубов был сыгран ими со счетом 0:0 вничью. Каким же будет результат ответного противостояния и кто из команд получит заветную путевку в 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Попробуем разобраться. Вторую игру с участием этих грандов футбола зрители и болельщики смогут наблюдать в 21:45 по московским курантам. Матч будет сыгран на стадионе “Сантьяго Бернабеу”.

Борьба между этими командами длится уже достаточно давно, последнее их противостояние датируется совсем недавним числом – достаточно осторожная игра с обеих сторон была сыграна ими 14 апреля текущего 2015 года. Как результат – итоговая ничья. Основные игроки мадридского Реала не смогли показать стоящей игры, кроме Хамеса Родригеса.

Практически все последние матчи были сыграны этими командами на руку “матрасников”, либо с их победой, либо с ничейным результатом. Вот и последняя игра, можно сказать, была больше в пользу футбольного клуба Атлетико Мадрид. В основном времени беспроигрышная серия удачных для этой команды игр насчитывает всего 9 последних сражений. В предстоящем противостоянии победа Атлетико оценивается букмекерскими конторами онлайн по коэффициенту 4.4.

Что касается игрового состава команд, то, по всей видимости, из-за небольшой травмы выбудет из заявки на ответную встречу футболист Манджукич. Но есть вероятность и того, что он сможет все-таки появится на футбольном поле, тем более, что этот игрок является основным снайпером “матрасников”.

Несомненно, мадридский Реал выступает в роли фаворита предстоящей встречи. На его победу в матче букмекерская контора предлагает коэффициент, равный 1.85. К слову, о спортивных ставках на проход в полуфинал обеих команд. Выход в ½ финала ЛЧ футбольного клуба Реал Мадрид оценивается онлайн букмекерами с коэффициентом 1.62. На то, что в полуфинале Лиги Чемпионов УЕФА окажется команда Атлетико Мадрид, можно поставить спорт-ставки по коэффициенту 2.45.

Букмекерские конторы не смогли установить вероятность того, смогут ли обе команды обменяться голами. Голы в исполнении обоих футбольных клубов, как и то, что голов не будет забито, оцениваются одинаковым коэффициентом, равным 1.9.

Также онлайн букмекеры не ждут и обилия голов от обеих команд. Спорт-ставку на тотал больше 2.5 голов в предстоящем дерби можно сделать с коэффициентом 2.2, в то время как на тотал меньше аналогичная ставка предлагается по коэффициенту 1.65.

Несомненным фаворитом в королевском клубе по взятию ворот соперника считается непревзойденный Криштиану Роналду. Гол с его участием в букмекерской конторе оценен футбольными аналитиками с коэффициентом 2.4.

При выходе в ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА обе команды получили проблемы. Так, мадридский Реал с трудом смог обыграть команду Шальке, а Атлетико Мадрид с большим трудом прошел в ¼ стадию ЛЧ, обыграв в серии послематчевых пенальти футбольный клуб Байер Леверкузен.

Скорее всего, в стартовом составе у “матрасников” сыграют: Торрес, Коке, Мендеш, Туран, Гамес, Годин, Миранду, Сикейру, Облака и, возможно, Манджукич.

Что касается подопечных Карло Анчелотти, то его стартовый комплект будет, по всей видимости, следующим: Бензема, Роналду, Бейл, Касильяс, Кроос, Марсело, Модрич, Карвахаль, Пепе, Рамос и Родригес.

Ничейный исход завтрашней встречи оценен букмекерскими конторами онлайн с коэффициентом, равным 3.7 пунктам.

Именно такие футбольные ставки были предложены букмекерами на предстоящее мадридское дерби. Надеемся, что наша информация была полезной для Вас, а также для любителей спортивных лайв ставок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: букмекер  лига чемпионов  футбольные матчи  букмекерская контора  реал-атлетико 






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