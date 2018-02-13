www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.02 р. 100 JPY: 53.42 р.
EUR: 71.25 р. 10 CNY: 91.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Туризм
Распечатать

В олимпийском Пхенчхане свирепствует норовирус

13 Февраля 2018, 12:48 | В мире

Более 3000 волонтеров, направленных на спортивные объекты в Пхенчхане, ушли с Олимпиады по причине лютующего норовируса, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на репортаж телевидения Южной Кореи.

На замену корейским волонтерам и сотрудникам частных охранных компаний экстренно прислали солдат срочной службы вооруженных сил республики. Так называемый «желудочный вирус» принял характер эпидемии. Хотя сегодня заявляют лишь о 177 заболевших, многие из которых находятся в больницах. Достаточно часто такая инфекция вызывает жесткую диарею в течение недели. Есть предположение, что заражение произошло через столовую волонтеров. Как рассказывают россияне, долгое время проживающие в стране, достаточно спокойное отношение жителей Кореи к вопросам гигиены могло вполне вызвать заражение таких масштабов. Даже в санузлах некоторых ресторанов в центральной части Сеула  часто отсутствует отопление и горячая вода (или один тёплый санузел на несколько офисов находится в соседнем  здании от кафе, ресторана), поэтому посетители таких заведений не моют руки, а отсутствие центрального отопления заставляет сидеть в общественных местах в одежде. Поэтому вспышки норо – и энтеровируса в Южной Корее – не новость.

В своих комментариях Деловой газете «Золотой Рог» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Лариса ПЕРЕВЕРТЕНЬ замечает, что ход болезни после заражения норвирусом аналогичен течению кишечной инфекции, кроме того, она передается воздушно-капельным путем. Фактически – это болезнь грязных рук. А значит, необходимо мыть руки, пить только кипяченую воду, носить специальные маски в людных местах. Прием энтеросорбентов поможет смягчить последствия заболевания. Надеемся, что этот злополучный вирус обойдет наших спортсменов и болельщиков. Мойти руки перед едой и после посещения санитарных комнат!

Владивосток, газета "Золотой Рог".

Автор: Яна Мальцева
Теги: Олимпиада  южная корея  волонтеры  норовирус 






Новости раздела








Комментарии

  • Iol16:32, 13.02.2018#

    Не надо выдумывать по поводу отношения корейцев к гигиене, у них там туалеты в разы чище и все следят за гигиеной, что за вброс очередной.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru