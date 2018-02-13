В олимпийском Пхенчхане свирепствует норовирус

Более 3000 волонтеров, направленных на спортивные объекты в Пхенчхане, ушли с Олимпиады по причине лютующего норовируса, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на репортаж телевидения Южной Кореи.

На замену корейским волонтерам и сотрудникам частных охранных компаний экстренно прислали солдат срочной службы вооруженных сил республики. Так называемый «желудочный вирус» принял характер эпидемии. Хотя сегодня заявляют лишь о 177 заболевших, многие из которых находятся в больницах. Достаточно часто такая инфекция вызывает жесткую диарею в течение недели. Есть предположение, что заражение произошло через столовую волонтеров. Как рассказывают россияне, долгое время проживающие в стране, достаточно спокойное отношение жителей Кореи к вопросам гигиены могло вполне вызвать заражение таких масштабов. Даже в санузлах некоторых ресторанов в центральной части Сеула часто отсутствует отопление и горячая вода (или один тёплый санузел на несколько офисов находится в соседнем здании от кафе, ресторана), поэтому посетители таких заведений не моют руки, а отсутствие центрального отопления заставляет сидеть в общественных местах в одежде. Поэтому вспышки норо – и энтеровируса в Южной Корее – не новость.

В своих комментариях Деловой газете «Золотой Рог» кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Лариса ПЕРЕВЕРТЕНЬ замечает, что ход болезни после заражения норвирусом аналогичен течению кишечной инфекции, кроме того, она передается воздушно-капельным путем. Фактически – это болезнь грязных рук. А значит, необходимо мыть руки, пить только кипяченую воду, носить специальные маски в людных местах. Прием энтеросорбентов поможет смягчить последствия заболевания. Надеемся, что этот злополучный вирус обойдет наших спортсменов и болельщиков. Мойти руки перед едой и после посещения санитарных комнат!

Владивосток, газета "Золотой Рог".