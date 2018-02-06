"Красная машина" прибыла в Сеул

Российские хоккеисты прилетели в столицу Южной Кореи с плохим настроением, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Болельщики, преимущественно зарубежные граждане с российскими корнями, а также специальная команда поддержки из числа граждан Южной Кореи увидели в аэропорту Инчхон белозубые улыбки канадских хоккеистов и печальные лица российских. Отечественные спортсмены, одетые в брендированную форму "Красная машина" (о данном стиле российских хоккеистов было объявлено на днях), отказывали в автографах и отмахивались от селфи. Действительно, к чему бы это?! Тогда как канадцы скандировали и пританцовавали. Исключением послужил лишь один из защитников "Красной машины" Андрей ЗУБАРЕВ, который согласился поставить автограф 10-летнему пареньку уже рядом с автобусом. Команда российских лыжников оказалась более улыбчивой.

Надо отдать должное встречавшим, все приветствовали наших спортсменов и даже пели гимн России, размахивая российскими флагами.

Отдельный самолет с российскими болельщиками из числа Ассоциации христианских евангельских церквей "Союз христиан" также приземлился в аэропорте Инчхон.