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"Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении

06 Февраля 2018, 22:02 | В мире

Российские хоккеисты прилетели в столицу Южной Кореи с плохим настроением, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Болельщики, преимущественно зарубежные граждане с российскими корнями, болельщики из Приморья, а также специальная команда поддержки из числа граждан Южной Кореи увидели в аэропорту Инчхон белозубые улыбки канадских хоккеистов и печальные лица российских. Отечественные спортсмены, одетые в брендированную форму "Красная машина" (о данном стиле российских хоккеистов было объявлено на днях),  отказывали в автографах и отмахивались от селфи. Действительно, к чему бы это?! Тогда как канадцы скандировали и пританцовавали. Исключением послужил лишь один из защитников "Красной машины" Андрей ЗУБАРЕВ, который согласился поставить автограф 10-летнему пареньку уже рядом с автобусом. Команда российских лыжников оказалась более улыбчивой.

Надо отдать должное встречавшим, все приветствовали наших спортсменов и даже пели гимн России, размахивая российскими флагами.

Отдельный самолет с российскими болельщиками из числа Ассоциации христианских евангельских церквей "Союз христиан"  также приземлился в аэропорте Инчхон.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Яна Мальцева
Теги: Олимпиада  хоккей  "Красная машина"  южная корея  болельщики 













Комментарии

  • Iol10:05, 07.02.2018#

    УГ прибыло в сеул без настроения)))

  • Неватник10:12, 07.02.2018#

    Мутко - на кол, и будет у всех отличное настроение!

  • Неедрос14:12, 07.02.2018#

    Россия сама против себя весь мир настроила

  • Люблю путина14:22, 07.02.2018#

    Какая Красная машина, это рубщики бабла прибыли в Сеул без флага, совести и чести, это до какого состояния нужно довести страну, чтобы на ОИ лишали флага страны? путин, в Магадан на 25 лет без права переписки.

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