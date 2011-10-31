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Открытый чемпионат по конному спорту пройдет в Приморье
С 4 по 6 ноября в Находке на базе конноспортивного клуба «Тунгус» пройдет открытый чемпионат Приморского края по конному спорту. Соревнования по троеборью состоятся по двум квалификациям: ЛК (легкий класс) и CNC1*. В них примут участие спортсмены Приморского, Хабаровского и Камчатского края.
Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, в качестве технического делегата Федерации конного спорта России приглашен мастер спорта, судья всероссийской категории Юрий Голиков (г. Красноярск).
Троеборье - сложная и в то же время интересная дисциплина конного спорта. Оно включает в себя манежную езду, кросс, конкур. Соревнования проходят в три дня. Спортсмен принимает участие во всех трех этапах на одной и той же лошади.
Напомним, что троеборье входит в программу олимпийских видов спорта, также оно включено в соревнования по конному спорту в рамках выявления спортивного резерва среди молодых спортсменов Приморского края.
Построенная кросс-трасса в Находке позволила дальневосточным спортсменам освоить эту новую дисциплину конного спорта. В этом году соревнования по конному троеборью проходят в Находке уже в третий раз.
Соревнования пройдут при активной поддержки администрации Приморского края и Федерации конного спорта Приморского края.
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