Открытый чемпионат по конному спорту пройдет в Приморье

С 4 по 6 ноября в Находке на базе конноспортивного клуба «Тунгус» пройдет открытый чемпионат Приморского края по конному спорту. Соревнования по троеборью состоятся по двум квалификациям: ЛК (легкий класс) и CNC1*. В них примут участие спортсмены Приморского, Хабаровского и Камчатского края.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, в качестве технического делегата Федерации конного спорта России приглашен мастер спорта, судья всероссийской категории Юрий Голиков (г. Красноярск).

Троеборье - сложная и в то же время интересная дисциплина конного спорта. Оно включает в себя манежную езду, кросс, конкур. Соревнования проходят в три дня. Спортсмен принимает участие во всех трех этапах на одной и той же лошади.

Напомним, что троеборье входит в программу олимпийских видов спорта, также оно включено в соревнования по конному спорту в рамках выявления спортивного резерва среди молодых спортсменов Приморского края.

Построенная кросс-трасса в Находке позволила дальневосточным спортсменам освоить эту новую дисциплину конного спорта. В этом году соревнования по конному троеборью проходят в Находке уже в третий раз.

Соревнования пройдут при активной поддержки администрации Приморского края и Федерации конного спорта Приморского края.