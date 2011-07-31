Приморские волейболистки выиграли «золото»

Приморские волейболистки Олеся Онищенко и Кристина Денисюк опередили соперниц со всей страны.

Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, это уже пятая золотая медаль спортсменов из Приморского края в финале V летней Спартакиаде учащихся России. Всего в копилке наших спортсменов пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

Кроме того, команда по софтболу Приморского края прошла в полуфинал соревнований. В рамках Спартакиады начались соревнования по футболу. Приморские футболисты играют в группе с такими регионами как Московская область, РСО-Алания, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.