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Приморские волейболистки выиграли «золото»
31 Июля 2011, 00:22 | Приморье
Приморские волейболистки Олеся Онищенко и Кристина Денисюк опередили соперниц со всей страны.
Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, это уже пятая золотая медаль спортсменов из Приморского края в финале V летней Спартакиаде учащихся России. Всего в копилке наших спортсменов пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.
Кроме того, команда по софтболу Приморского края прошла в полуфинал соревнований. В рамках Спартакиады начались соревнования по футболу. Приморские футболисты играют в группе с такими регионами как Московская область, РСО-Алания, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.
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