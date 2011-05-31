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"Спартак-Приморье" получил шанс шагнуть в элиту!
Одержав вчера, 30 мая, победу в Сургуте над местным "Университетом-Югра" 67:82 "Спартак-Приморье" выполнил взятые обязательства - стал чемпионом Суперлиги и получил право на выступление в еврокубках.
В Сургут красно-белые отправились в роли фаворита, уже имея в активе домашнюю победу в серии. Тем не менее, откладывать судьбу чемпионского титула на третий матч подопечные Бориса ЛИВАНОВА не собирались. По ходу матча хозяева на равных боролись со спартаковской "машиной" лишь в первом и начале второго периода. На пятой минуте второй четверти счет был равным - 27:27. Затем последовала серия: 3 очка Ивана ПАВЛОВА, 3 очка Виктора УСКОВА, дважды по 2 очка Дмитрия ЗАГНОЙКО, 2 очка Александра ПАВЛОВА и наша команда впереди - 27:39! В третьей периоде спартаковцы на классе увеличили отрыв от победителей регулярного чемпионата до 20 очков. Мы чемпионы!
В параллельно проходящей серии за 3-е место победителя выявит третий матч, во втором "Рускон-Мордовия" обыграл на своей площадке "Урал" 99:91 и сравнял счет в серии.
Чемпионами российской Суперлиги в сезоне 2010-2011 стали Евгений БАБУРИН, Виктор Усков, Сергей ЧЕРНОВ, Евгений ПОЛИЩУК, Дмитрий Загнойко, Алексей ГОЛЯХОВ, Сергей КАРАУЛОВ, Даниил СОЛОВЬЕВ, Алексей КОМАРОВ, Дмитрий ГОРДЕЕВ, Сергей КРАСНИКОВ, Антон ПОНОМАРЕВ, Павел АГАПОВ, Александр Павлов, Александр САВЕНКО, Иван Павлов, Борис Ливанов и Вадим ФИЛАТОВ. Чемпионский кубок и золотые медали красно-белой дружине вручил главный специалист Российской федерации баскетбола Владимир РЕВЕНКО.
Теперь что касается дальнейших перспектив. Титул чемпиона Суперлиги, завоеванный подопечными Бориса Ливанова, отнюдь не гарантирует место в элитном дивизионе чемпионата России. Получить пропуск в Профессиональную баскетбольную лигу (ПБЛ) можно только при соблюдении ряда условий - наличии отвечающей всем требованиям спортивной арены (новый "дом" для "Спартака-Приморье" пока еще в проектах - Прим. авт.), гарантированного бюджета и т.д. Кроме того, против приморской команды играет одно весомое "но" - дальние перелеты. Напомним, что сегодня в ПБЛ входят 10 ведущих клубов России - ЦСКА, "Химки", УНИКС, "Спартак" СПб, "Локомотив-Кубань", "Красные Крылья", "Енисей", "Нижний Новгород", "Динамо" и "Триумф". Встать в один ряд с этими раскрученными проектами можно, но только если этого захочет патрон красно-белых - губернатор Сергей ДАРЬКИН. Один раз он это уже проходил, почему бы не попробовать второй?
Второй момент - в соответствии с регламентом, победитель Суперлиги 2010-11 получает право представлять Россию в Кубке вызова ФИБА (англ. EuroChallenge - ЕвроВызов). Турнир считается третьим по силе европейским турниром, после Евролиги и Кубка Европы. В период с 2003 по 2008 год носил название "Евролига ФИБА", в 2008 этот турнир был объединен с Кубком ФИБА и стал называться "Кубок вызова". Другое дело, что в этом году Кубок вызова может быть объединен с Кубком Европы, а значит мест для России в новом турнире будет меньше. Ну и не стоит забывать о уже озвученной выше проблеме дальних перелетов. Напомним, "Спартак-Приморье" один раз уже ожегся на еврокубках - команда, официально получившая полное право на участие в еврокубках сезона 2007/2008, вынуждена была от него отказаться в связи с тем, что красно-белым было предложено проводить домашние матчи в центральной части России, но никак не Владивостоке. Замкнутый круг, получается!
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