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Чемпионат по горным лыжам, посвященный памяти Евгения Болдина, стартует на "Комете"
4 февраля в Центре зимнего отдыха (ЦЗО) «Комета» состоится лично-командный Чемпионат по горным лыжам, посвященный памяти Евгения Болдина. Соревнования пройдут в дисциплине слалом-гигант, сообщает Shamora.info.
- Этот чемпионат проводится у нас не первый год, - рассказала заместитель директора ЦЗО «Комета» Нина Сорокина. – Евгений Болдин – человек, который более 10 лет назад поверил в идею создания «Кометы», поддержал ее. К сожалению, он ушел из жизни, и мы вот уже несколько лет проводим соревнования, посвященные его памяти. Очень радует то, что с каждым годом растет число участников, несмотря на то, что соревнование мы проводим в рабочие дни».
Призовой фонд чемпионата составляет 170 000 рублей. 50 000 распределяются по победителям, занявшим 1-е, 2-е и 3-е места. Остальная сумма "уходит" к победителям в виде сертификатов ЦЗО «Комета» на следующий сезон.
Всех желающих побороться за победу и ценные призы ЦЗО «Комета» ждет в пятницу, 4 февраля, к 12.00 на регистрацию.
Также туристический портал Приморского края Шамора.ИНФО напоминает, что 5 февраля на «Комете» состоятся зрелищные соревнования по сноуборду в дисциплине Big Air. Начало в 11.00
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