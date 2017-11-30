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Новые партнеры футбольного клуба "Луч-Энергия" готовят аудит
Футбольный клуб «Луч-Энергия», не так давно получивший титульного спонсора в лице группы компаний «Аква-ресурсы» Руслана КОНДРАТОВА, ждут большие перемены.
Новые партнеры клуба готовят аудит, по итогам которого и будет определено в каком направлении будет двигаться «Луч». При этом не исключена вероятность банкротства Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия», долг которой перед кредиторами оценивается в 250-280 млн рублей. На данный момент игроки «Луча», получившие с приходом «Аква-ресурсов» долгожданную зарплату, свою задачу выполнили – на зимний перерыв команда из Владивостока ушла на спасительном 15-ом месте, опережая ближайшего преследователя в лице ФК «Тюмень» на одно очко. При этом у нас очень сложный календарь весенней части первенства и крайне туманные перспективы по поводу дозаявки игроков на фоне процедуры банкротства клуба.
Олег КЛИМЕНКО.
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