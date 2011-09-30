В Приморье парусный сезон-2011 близится к завершению

Во Владивостоке парусный сезон-2011 подходит к завершению. В календаре Приморской федерации парусного спорта осталось всего две регаты.

Тем не менее, приморские яхтсмены продолжат активно участвовать во всероссийских и международных регатах. Возобновятся соревнования во Владивостоке лишь зимой, но проходить они будут уже по замерзшему морю – буерный спорт возможен только лишь на чистом и гладком льду.

1 и 2 октября парусный сезон закроют юные воспитанники яхт-клуба, на следующих выходных состоится заключительная регата у взрослых яхтсменов Double-handed.

Старт гонок в субботу и воскресенье, 1 и 2 октября запланирован на 12.00. Гонки будут проводиться на акватории Амурского залива в районе мыс Бурный – Спортивная гавань.