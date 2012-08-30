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Горнолыжку в Арсеньеве готовят к сезону
ПРИМОРЬЕ, 30 августа, ZRPRESS. Перспективы развития горнолыжной базы обсудили члены координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства в Арсеньевском городском округе.
В дискуссии принимали участие заместитель главы Арсеньевского городского округа по экономике Сергей ОСТРЯКОВ, представители администрации города, Совета предпринимателей, спортивной общественности. Представители бизнеса выразили обеспокоенность темпами работ по развитию на базе горнолыжки современного спортивного комплекса. В этом заинтересованы не только предприниматели, для которых расширение сферы туристических услуг открывает новые возможности. Развитие горнолыжной базы - это и дополнительный источник пополнения городского бюджета.
Ход подготовки к новому спортивному сезону и в целом ситуацию с созданием спортивного комплекса на горе взял под личный контроль глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН. Этот вопрос стоит на контроле и в краевой администрации. В целом за последние два года на развитие горнолыжной базы в Арсеньеве было выделено более 50 млн рублей из бюджета края и 475 тыс. рублей из городского бюджета в рамках программы поддержки предпринимательства. Сегодня работы на базе осложнены сильными дождями, которые обрушились на город. Однако, как заверил членов координационного совета директор спортивного клуба «Кант» В. АВАГИМЯН, в сентябре и октябре будет выполнен весь объем подготовительных работ к началу спортивного сезона. А в ноябре горнолыжка будет готова принять спортсменов, если, конечно, открыть сезон позволит погода, которая порадует нас обильными осадками.
Когда появится в Арсеньеве долгожданная оснежительная система – это будет зависеть от объемов финансирования из краевого бюджета и частных инвестиций.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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