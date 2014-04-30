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Строительство нового горнолыжного комплекса в Приморье начнется 15 мая
В департаменте физической культуры и спорта Приморского края прошло рабочее совещание по вопросу строительства первой очереди нового горнолыжного комплекса в Арсеньеве.
Сейчас на месте строительства идут подготовительные работы для того, чтобы 15 мая начать установку системы оснежения. В следующем зимнем сезоне она должна работать на 100 процентов.
Как отметил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, в этом году на строительстве горнолыжной базы был выполнен большой объем работ.
«В зимнем сезоне 2013-2014 на горе работали три трассы и один учебный склон, длиной 300 метров. Для посетителей было открыто помещение для обогрева и кафе», - сообщил он.
Вице-губернатор Павел Серебряков считает, что в Арсеньеве должен появиться современный комплексный горнолыжный курорт.
«Условия позволяют привлекать сюда туристов со всего Дальнего Востока. На склоне в Арсеньеве они смогут тренироваться и отдыхать. Поэтому здесь должна появиться сопутствующая инфраструктура. А это даст импульс развития всему Арсеньеву», - отметил Павел Серебряков.
Техническое задание проекта комплексного развития горнолыжной базы должно быть готово к октябрю 2014 года.
Напомним, задачу по развитию в Приморье массового спорта поставил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
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