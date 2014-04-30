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Строительство нового горнолыжного комплекса в Приморье начнется 15 мая

30 Апреля 2014, 16:07 | Приморье

В департаменте физической культуры и спорта Приморского края прошло рабочее совещание по вопросу строительства первой очереди нового горнолыжного комплекса в Арсеньеве.

Сейчас на месте строительства идут подготовительные работы для того, чтобы 15 мая начать установку системы оснежения. В следующем зимнем сезоне она должна работать на 100 процентов.

Как отметил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, в этом году на строительстве горнолыжной базы был выполнен большой объем работ.

«В зимнем сезоне 2013-2014 на горе работали три трассы и один учебный склон, длиной 300 метров. Для посетителей было открыто помещение для обогрева и кафе», - сообщил он.

Вице-губернатор Павел Серебряков считает, что в Арсеньеве должен появиться современный комплексный горнолыжный курорт.

«Условия позволяют привлекать сюда туристов со всего Дальнего Востока. На склоне в Арсеньеве они смогут тренироваться и отдыхать. Поэтому здесь должна появиться сопутствующая инфраструктура. А это даст импульс развития всему Арсеньеву», - отметил Павел Серебряков.

Техническое задание проекта комплексного развития горнолыжной базы должно быть готово к октябрю 2014 года.

Напомним, задачу по развитию в Приморье массового спорта поставил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: отдых  туризм  строительство  спорт  приморье 



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