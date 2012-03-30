"Спартак-Приморье" не смог остановить "Локомотив-Кубань"

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта, ZRPRESS. "Спартак-Приморье" не смог развить успех победного матча с "Енисеем", проиграв сегодня следующий поединок краснодарскому "Локомотиву-Кубань" 80:92. Лучшими в нашей команде стали Николай ПАДИУС (16 очков), еще в начале этого сезона выступавший за кубанцев и Тори ТОМАС (14 очков).

Напомним, что в первом круге чемпионата России "Спартак-Приморье" в Краснодаре потерпел поражение от "Локомотива-Кубань" со счетом 72:79. В отчетном матче у подопечных Бориса ЛИВАНОВА практически не было шансов зацепить победу – "Локомотив" несся на всех парах.

Теперь "Спартак-Приморье" дважды встретится на своей площадке с "Нижним Новгородом" - 3 апреля в рамках Кубка России, 5 апреля – в регулярном чемпионате.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".