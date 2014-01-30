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Последняя группа приморских волонтеров готова отправиться в Сочи
Завтра, 31 января, в Сочи вылетит последняя группа волонтеров Приморья.
Первая группа ребят вылетела в столицу Олимпиады-2014 еще 19 января. Они уже прошли тренинги и приступили к работе.
Волонтеры Приморья помогают на различных позициях: приветствуют спортсменов и гостей Игр, помогают в проведении официальных церемоний приветствия команд. Важной и особенно почетной задачей для волонтеров будет сопровождение мэра и вице-мэра Горной, Дополнительной горной и Прибрежной деревень.
Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, ответственная функция в сборе информации об Играх будет также лежать на ребятах из Приморья. Сопровождая официальных представителей «олимпийской семьи», ребята будут помогать во всех возникающих вопросах.
«Приморье представлено достаточно многочисленной и дружной делегацией волонтеров. Ребята стараются и ответственно подходят к выполнению поручений менеджеров объекта, проявляют инициативу и всегда предлагают помощь», - рассказал директор департамента по делам молодежи и волонтер Зимних Олимпийских Игр в Сочи Александр Кайданович.
Отметим, всего в Сочи будут работать 226 волонтеров из Приморья. 148 человек будут задействованы при проведении Олимпийских игр, еще 78 – во время Паралимпийских игр.
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