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Олимпиада "Сочи-2014"
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Последняя группа приморских волонтеров готова отправиться в Сочи

30 Января 2014, 12:15 | Приморье

Завтра, 31 января, в Сочи вылетит последняя группа волонтеров Приморья.

Первая группа ребят вылетела в столицу Олимпиады-2014 еще 19 января. Они уже прошли тренинги и приступили к работе.

Волонтеры Приморья помогают на различных позициях: приветствуют спортсменов и гостей Игр, помогают в проведении официальных церемоний приветствия команд. Важной и особенно почетной задачей для волонтеров будет сопровождение мэра и вице-мэра Горной, Дополнительной горной и Прибрежной деревень.

Как сообщили в департаменте по делам молодежи Приморского края, ответственная функция в сборе информации об Играх будет также лежать на ребятах из Приморья. Сопровождая официальных представителей «олимпийской семьи», ребята будут помогать во всех возникающих вопросах.

«Приморье представлено достаточно многочисленной и дружной делегацией волонтеров. Ребята стараются и ответственно подходят к выполнению поручений менеджеров объекта, проявляют инициативу и всегда предлагают помощь», - рассказал директор департамента по делам молодежи и волонтер Зимних Олимпийских Игр в Сочи Александр Кайданович.

Отметим, всего в Сочи будут работать 226 волонтеров из Приморья. 148 человек будут задействованы при проведении Олимпийских игр, еще 78 – во время Паралимпийских игр.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.  

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: волонтеры  Сочи 2014  Олимпиада 



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