Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Артем набирает спортивную форму
Артем впервые в своей истории провел открытый Чемпионат и Первенство города по тхэквондо ВТФ. Бои прошли в Физкультурно-оздоровительном комплексе - шикарном, лишь недавно, в середине января 2010 г., введенном в строй здании. Спорткомплекс с легкостью вместил более 200 спортсменов, съехавшихся на состязания не только со всего Приморья, но и из Хабаровского края, приславшего своих самых перспективных тхэквондистов.
Всего лишь 16 секунд понадобилось для победы над хабаровчанином спортсмену из владивостокской команды "Олимпиец" (СШ №55) Косте ЖУНУСОВУ. Бой стал самым скоротечным на соревнованиях и в то же время одним из самых зрелищных.
Костя Жунусов нанес для разведки один Толлё-чхаги (удар ногой сбоку подъемом стопы) в корпус. Проверив реакцию соперника, владивостокский боец подобрал и удачно провел серию ударов в весьма зрелищной атаке. Толлё-чхаги в голову - противник отскочил. Но ему сразу без паузы полетела в голову Момдоллё-чхаги, на сленге тхэквондистов - "вертушка" (удар сзади стоящей ногой с разворотом тела через спину). Хабаровчанин успел присесть, и нога просвистела в нескольких сантиметрах над его головой. Но далее последовал Нэрё-чхаги (спортсмен делает вертикальный шпагат и его прямая нога обрушивается на противника сверху вниз). Мощный удар свалил хабаровчанина на ковер. Спортсмен сумел подняться, но его секундант жестами попросил остановить бой. Вся атака из трех ударов заняла всего лишь около двух секунд. Владивостокский боец вышел в следующий круг.
Последующие поединки потребовали больше времени. Но во всех Костя Жунусов одержал убедительные победы. В итоге он занял первое место и получил приз "За лучшую технику".
- Костя занимается тхэквондо с шести лет, то есть уже седьмой год и обладает красно-черным поясом - высшим для детей до 16 лет. В прошлом 2009 году, в 12-летнем возрасте ему был присвоен 1-й взрослый разряд. Ведь с 2008 года Жунусов уверенно держит звание чемпиона Владивостока и Приморского края. За последние годы он проиграл лишь один бой. Это произошло в прошлом сезоне на открытом Кубке Приморского края в полуфинальном поединке с сильным сахалинским спортсменом, который в итоге занял первое место. Да и то выяснилось, что Костя бился с высокой температурой под 38 градусов. Мы об этом узнали поздно. Он пожаловался на плохое самочувствие лишь по окончании соревнований, - рассказал о своем воспитаннике тренер команды "Олимпиец" Алексей БУРЕНОК.
Прошедшие в Артеме соревнования стали первым этапом отбора в сборную Приморского края.
Новости тематики
- Фитнес будущего в World Class
- Юные футболисты из Владивостока представят Приморье на всероссийских соревнованиях по футболу
- В Находке возродили футбольный клуб "Океан"
- "Луч" вернул историческое название
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
Новости раздела
- Фитнес будущего в World Class
- Во Владивостоке в спортивную программу ВЭФ включены три регаты
- Юные футболисты из Владивостока представят Приморье на всероссийских соревнованиях по футболу
- Приморье вышло на старт
- В Находке возродили футбольный клуб "Океан"
- "Луч" вернул историческое название
- Красно-белая заявка
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- "Адмирал" чистит коньки
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев