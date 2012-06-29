Артем набирает спортивную форму

Артем впервые в своей истории провел открытый Чемпионат и Первенство города по тхэквондо ВТФ. Бои прошли в Физкультурно-оздоровительном комплексе - шикарном, лишь недавно, в середине января 2010 г., введенном в строй здании. Спорткомплекс с легкостью вместил более 200 спортсменов, съехавшихся на состязания не только со всего Приморья, но и из Хабаровского края, приславшего своих самых перспективных тхэквондистов.

Всего лишь 16 секунд понадобилось для победы над хабаровчанином спортсмену из владивостокской команды "Олимпиец" (СШ №55) Косте ЖУНУСОВУ. Бой стал самым скоротечным на соревнованиях и в то же время одним из самых зрелищных.

Костя Жунусов нанес для разведки один Толлё-чхаги (удар ногой сбоку подъемом стопы) в корпус. Проверив реакцию соперника, владивостокский боец подобрал и удачно провел серию ударов в весьма зрелищной атаке. Толлё-чхаги в голову - противник отскочил. Но ему сразу без паузы полетела в голову Момдоллё-чхаги, на сленге тхэквондистов - "вертушка" (удар сзади стоящей ногой с разворотом тела через спину). Хабаровчанин успел присесть, и нога просвистела в нескольких сантиметрах над его головой. Но далее последовал Нэрё-чхаги (спортсмен делает вертикальный шпагат и его прямая нога обрушивается на противника сверху вниз). Мощный удар свалил хабаровчанина на ковер. Спортсмен сумел подняться, но его секундант жестами попросил остановить бой. Вся атака из трех ударов заняла всего лишь около двух секунд. Владивостокский боец вышел в следующий круг.

Последующие поединки потребовали больше времени. Но во всех Костя Жунусов одержал убедительные победы. В итоге он занял первое место и получил приз "За лучшую технику".

- Костя занимается тхэквондо с шести лет, то есть уже седьмой год и обладает красно-черным поясом - высшим для детей до 16 лет. В прошлом 2009 году, в 12-летнем возрасте ему был присвоен 1-й взрослый разряд. Ведь с 2008 года Жунусов уверенно держит звание чемпиона Владивостока и Приморского края. За последние годы он проиграл лишь один бой. Это произошло в прошлом сезоне на открытом Кубке Приморского края в полуфинальном поединке с сильным сахалинским спортсменом, который в итоге занял первое место. Да и то выяснилось, что Костя бился с высокой температурой под 38 градусов. Мы об этом узнали поздно. Он пожаловался на плохое самочувствие лишь по окончании соревнований, - рассказал о своем воспитаннике тренер команды "Олимпиец" Алексей БУРЕНОК.

Прошедшие в Артеме соревнования стали первым этапом отбора в сборную Приморского края.