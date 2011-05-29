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«Спартак-Приморье» едет в Сургут с хорошим настроением
«Спартаку-Приморье» осталось сделать один шаг, чтобы войти в историю. 30 мая и, если потребуется, 31-го красно-белые проведут решающие матчи за титул чемпиона Суперлиги в Сургуте с местным «Университет-Югра».
И выиграть в одном из них у подопечных Бориса ЛИВАНОВА есть все шансы, доказательством тому домашний матч со студентами, выигранный без вариантов для последних – 86:67 в пользу «Спартака-Приморье».
17 очков в общекомандную копилку добавил БАБУРИН, реализовавший 3 из 6-ти 3-очковых, на счету АГАПОВА 11 очков, ЗАГНОЙКО и УСКОВА – по 10.
«Поздравляю с победой! Ждем в гости. Вы хорошо сегодня играли. Мы проиграли сами по всем статьям, поэтому, что тут разговаривать. ЛЕПОЕВИЧ нам сегодня больше вреда принес, чем пользы, вместе со своим другом (намек на ЗЕЛЕНСКОГО, не реализовавшего ни один из пяти бросков из-под кольца – Прим. авт.). Команда немножко неуправляемая была. То ли потеряли концентрацию, то ли… Первые «номера» должны руководить игрой а не лезть спасать ее. Дезорганизация у нас была во втором тайме», - разобрал игру своей команды после матча главный тренер БК «Университет-Югра» Сергей ОЛЬХОВ.
«Сегодня вовремя попали, что помогло нам удержать преимущество. Несомненно, это только начало, и самое интересное и тяжелое будет в Сургуте», - Борис Ливанов уже весь в предстоящих матчах. В серии за бронзовые награды победу в стартовом матче одержал «Урал», разгромивший в Екатеринбурге «Рускон-Мордовия» 102:79. Ответные матчи пройдут в Саранске.
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