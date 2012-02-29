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Приморцы даже на инвалидной коляске дружат со спортом
В феврале в Дальнегорске побывали представители общественной организации инвалидов–спинальников «Ковчег». Это люди, по разным причинам вынужденные передвигаться лишь с помощью инвалидной коляски. У одних это вызвано болезнями, другие пострадали в авариях.
Сегодня их объединяет общая проблема – оторванность от общества, от общения и участия в физически активной жизни, ведь большую часть времени люди с ограниченными физическими возможностями проводят дома. Впрочем, выход – есть, считают прибывшие в Дальнегорск делегаты. Он - в спорте, во взаимовыручке и моральной поддержке остальной части общества. Участники автопробега «Безбарьерная среда. Разрушая стереотипы» стартовали 7 февраля с Корабельной набережной Владивостока. За несколько дней они побывали в 18-ти города и районах края, в том числе – Дальнереченске, Лучегорске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Дальнегорске, Находке и других. Во всех населенных пунктах они встречались со своими собратьями по несчастью, а также со спортивной общественностью населенных пунктов. Вот и в Дальнегорске первым местом встречи стали спортивные залы в профессионально лицее № 39, а также в спортивном комплексе «Вертикаль».
Здесь как раз начинался очередной этап «Президентских игр» - спортивных соревнований среди старшеклассников, в которых ребята соревнуются в нескольких дисциплинах. Перед началом соревнований ребята из «Ковчега» продемонстрировали специальное оборудование для инвалидов-спинальников: «Вертикализатор» - приспособление, которое помогает восстановить функции ног при потере подвижности, специальный тренажер для разработки мышц ног, а также спортивный инвентарь, который разработан для людей с ограниченными возможностями передвижения. Среди таких приспособлений - устройство для беговых лыж, благодаря которому инвалид-колясочник может заниматься бегом на лыжах или зимним биатлоном. Этот вид спорта активно развивается среди инвалидов за рубежом и в западной части нашей страны. Ребята привезли с собой и специальное оборудование для игры в хоккей. «Придумали» его в одном из реабилитационных центров Швеции. Сегодня уже и в России существует шесть хоккейных команд инвалидов. Шестая – команда из Владивостока.
Инвалидная коляска под названием «Луноход» - это настоящее чудо электроники. Человек, практически лишенный возможности двигаться (например, перенесший детский церебральный паралич), может управлять ею буквально одним пальцем, что и продемонстрировал один из участников автопробега. Коляска прекрасно «слушается», она очень подвижна, удобна и может спускаться и подниматься по лестнице. Говорят, что на ней даже можно собирать грибы в лесу! Она оборудована фарами, «поворотниками», переключателем скоростей.
Затем ребята сыграли в баскетбол на специальных колясках, чтобы показать не только возможности передвижения, а прежде всего важность спорта в жизни инвалида. Игра прошла до трех очков, и каждый влетевший в корзину мяч был встречен аплодисментами. Они продемонстрировали и другие игры со специальным спортивным инвентарем. А на следующий день, 18 февраля команда «Ковчега» приняла участие в праздновании 45-летия дальнегорского хоккея. «Ковчеговцы» выставили свою команду и продемонстрировали, как на специальном оборудовании можно играть в хоккей. Эта акция была проведена при поддержке координационного совета «Общероссийского народного фронта» в Приморском крае, администрации Приморского края, краевой Федерации спорта инвалидов Приморского края и отделения Паралимпийского комитета в Приморском крае.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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